Андреа Стелла: «Может, Магнуссену стоит провести один уик-энд дома, подумать о спортивном поведении»

Стелла призвал дисквалифицировать Магнуссена на один этап.

Руководителя « » не впечатлили маневры в спринте на .

Пилот « » получил четыре штрафа в общей сложности на 35 секунд, что помогло его напарнику Нико Хюлькенбергу заработать очки. Стелла уверен, что ФИА необходимо жестче обращаться с такими нарушителями.

«На мой взгляд, все относительно просто, так как в данном случае имеет место умышленное поведение с целью навредить другому участнику. Поведение сохранялось в рамках одной из той же гонки и повторялось по одной и той же причине.

Как штрафы могут просто складываться? Они должны идти по экспоненте. Это не тот случай, когда пять плюс пять плюс пять равно 15. Пять плюс пять плюс пять равно… может, надо провести один уик-энд дома, с семьей, подумать о спортивном поведении, а потом вернуться.

И если мы увидим, что ты стал лояльным, честным и ведешь себя по-спортивному по отношению к коллегам, тогда можно остаться в деле.

Это абсолютно неприемлемо», – убежден Стелла.

Кевин Магнуссен: «Все штрафы я получил заслуженно. Но я сделал свою работу как командный игрок, а Хюлькенберг заработал свои очки»

ФИА обсудит ужесточение штрафов из-за «тактики Магнуссена»