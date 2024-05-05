Андреа Стелла: «Может, Магнуссену стоит провести один уик-энд дома, подумать о спортивном поведении»

Теги ФИА Макларен Нико Хюлькенберг Формула-1 Андреа Стелла регламент Кевин Магнуссен Хаас Гран-при Майами Авто

Стелла призвал дисквалифицировать Магнуссена на один этап.

Руководителя «Макларена» Андреа Стеллу не впечатлили маневры Кевина Магнуссена в спринте на Гран-при Майами.

Пилот «Хааса» получил четыре штрафа в общей сложности на 35 секунд, что помогло его напарнику Нико Хюлькенбергу заработать очки. Стелла уверен, что ФИА необходимо жестче обращаться с такими нарушителями.

«На мой взгляд, все относительно просто, так как в данном случае имеет место умышленное поведение с целью навредить другому участнику. Поведение сохранялось в рамках одной из той же гонки и повторялось по одной и той же причине.

Как штрафы могут просто складываться? Они должны идти по экспоненте. Это не тот случай, когда пять плюс пять плюс пять равно 15. Пять плюс пять плюс пять равно… может, надо провести один уик-энд дома, с семьей, подумать о спортивном поведении, а потом вернуться.

И если мы увидим, что ты стал лояльным, честным и ведешь себя по-спортивному по отношению к коллегам, тогда можно остаться в деле.

Это абсолютно неприемлемо», – убежден Стелла.

Кевин Магнуссен: «Все штрафы я получил заслуженно. Но я сделал свою работу как командный игрок, а Хюлькенберг заработал свои очки»

ФИА обсудит ужесточение штрафов из-за «тактики Магнуссена»

7 комментариев
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Хорошая идея и сразу будет отрезвлять таких как мага.
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Ответ Клименко
Нравятся вам кол во минусов? Администрации все равно, увы
Мне разницы нет сколько минусов поставят.В формуле 1 должна быть борьба.Вплоть до контакта.Все выносили.Шумахера вынес даже круговой.Магнуссен работал на команду.
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Ответ Сергей Фетисов
Мне разницы нет сколько минусов поставят.В формуле 1 должна быть борьба.Вплоть до контакта.Все выносили.Шумахера вынес даже круговой.Магнуссен работал на команду.
Я с вами согласен. Безопасность становится выше, а правила становятся жестче, в этом нет логики
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Ответ Женя Дерунов
Хорошая идея и сразу будет отрезвлять таких как мага.
Точно! А лучше вообще запретить и оборону и обгоны. Пусть ездят паровозиком от старта до финиша. А чтоб уж совсем всё безопасно и без борьбы - начислять очки сразу после квалы, ну её эту гонку
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Ответ Сергей Фетисов
Думается плохая идея.если Хэмильтон не мог Магнуссена обогнать,то дело не в Магнуссене.Помнится Боттас тоже хорошо Хэмильтона защищал,сдерживал соперников,как перестал так и убрали из Мерседеса.Магнессен работал на команду.Хаасу очки просто так не даются.Вот они и зарабатывают.
Ну если ты называешь защитой - удар в бок, после того как сам еще и вылетел, то видимо ты не в тот спорт пришел.
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