«Макларен» выиграл первую гонку с 2021 года

Теги Гран-при Италии Феррари Макларен Формула-1 Даниэль Риккардо Ландо Норрис Гран-при Майами Авто

Пилот «Макларена» Ландо Норрис принес своей команде победу на Гран-при Майами.

Успех стал для британского коллектива первым с Гран-при Италии-2021, когда лучшим стал Даниэль Риккардо.

«Макларен» занимает вторую позицию по количеству побед в истории «Формулы-1» – команда выиграла в общей сложности 184 гонки. Больше лишь у «Феррари» – 244.

Норрис одержал первую победу в «Ф-1» после 15 подиумов

Гран-при Майами-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й

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23 комментария
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Как приятно видеть искренние поздравления от 2-го и 3-го места)))
Ландо с победой 👏👏👏 заслужил)))
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+17
Дай бог, не последняя в сезоне. Всех макофанов - с победой!
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Свершилось!!!!👏
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А вот и новый Самовоз
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Как фанат Макса Ферстаппена, я поздравляю с победой Норриса он заслужил её!
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+5
Как же приятно снова видеть победы любимой команды 🙏🏾🙏🏾🙏🏾
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+3
F1nally, как говорится!) Ландо с победой, дальше желаю только больше!
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выглядело так что она не последняя дай бог
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Кстати... Давненько не было такого, что Феррари и Макларен обе побеждали в сезоне, по-моему с 2012-го! Дальше ведь у Маков сухостой был до 21-го, а у Фур как раз не было в 21-м побед.
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Ответ (_Баловень:)_)
Как приятно видеть искренние поздравления от 2-го и 3-го места))) Ландо с победой 👏👏👏 заслужил)))
там не только Макс с Шарлем искренно радовались за Ландо. Перец, Риккардо и кто-то из Альпин специально подошли поздравить, хоть их рядом с Ландо после финиша не должно было быть - это из тех, кого я видел.
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Маки с победой! Надеюсь, до следующей гораздо меньше времени, чем до предыдущей. :)
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Несмотря на такой долгий застой у Макларена отрыв от Феррари не такой уж и большой
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и вторую с 2012-го
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Ответ vulturecrow
там не только Макс с Шарлем искренно радовались за Ландо. Перец, Риккардо и кто-то из Альпин специально подошли поздравить, хоть их рядом с Ландо после финиша не должно было быть - это из тех, кого я видел.
там еще деду респект прям, он еще и к команде подошел поздравил всех, не ожидал
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Ответ Lansm
Чем он заслужил? Тем, что отвратительно провел весь уик энд, ошибаясь и в спринте, и в квале. А здесь полгонки подбитого переса не мог обогнать? Если б пейскар сделал всё по правилам, то и в тройке бы его не было
А в чём Ландо виноват? Он спокойно ехал, дождался СК, переобулся и поехал на свежих шинах. Макс бы никак его не объехал, это и так понятно было.
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Ответ Pl Mark YT
А в чём Ландо виноват? Он спокойно ехал, дождался СК, переобулся и поехал на свежих шинах. Макс бы никак его не объехал, это и так понятно было.
Перед пейскаром отрыв был 11 секунд от Макса. Полагаю, даже если не учитывать грубейшую ошибку водилы пейскара, что его увеличение до 30-ти секунд противоречит правилам. И рб вправе подать аж 2 протеста.
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Ответ Lansm
Перед пейскаром отрыв был 11 секунд от Макса. Полагаю, даже если не учитывать грубейшую ошибку водилы пейскара, что его увеличение до 30-ти секунд противоречит правилам. И рб вправе подать аж 2 протеста.
Не думаю, что РБ будут протест подавать. Возможно, Ландо просто успел объехать СК, когда Майландер отъезжал из боксов, а остальные не успели объехать, вот так и получилось.
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Ответ Lansm
Чем он заслужил? Тем, что отвратительно провел весь уик энд, ошибаясь и в спринте, и в квале. А здесь полгонки подбитого переса не мог обогнать? Если б пейскар сделал всё по правилам, то и в тройке бы его не было
победа - она в воскресенье. а что было до этого, не важно. в воскресенье Ландо избежал столкновений на старте, грамотно берёг шины, а после рестарта смог уехать от Макса на 8 секунд, хотя шины Макса были на 5 кругов моложе.
заслуженная победа. по идее, должен стать лучшим гонщиком гран при по мнению зрителей.
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Ответ Lansm
Перед пейскаром отрыв был 11 секунд от Макса. Полагаю, даже если не учитывать грубейшую ошибку водилы пейскара, что его увеличение до 30-ти секунд противоречит правилам. И рб вправе подать аж 2 протеста.
не противоречит, он ехал по дельте как при виртуальном, не его вина что ск выехал не туда)
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Ответ vulturecrow
победа - она в воскресенье. а что было до этого, не важно. в воскресенье Ландо избежал столкновений на старте, грамотно берёг шины, а после рестарта смог уехать от Макса на 8 секунд, хотя шины Макса были на 5 кругов моложе. заслуженная победа. по идее, должен стать лучшим гонщиком гран при по мнению зрителей.
у макса на 10 кругов старше шины были але...) ландо же под ск и заехал) поэтому ландо так и уехал если уж справедливости ради)
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