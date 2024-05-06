«Макларен» выиграл первую гонку с 2021 года

Пилот « » принес своей команде победу на Гран-при Майами.

Успех стал для британского коллектива первым с -2021, когда лучшим стал .

«Макларен» занимает вторую позицию по количеству побед в истории «Формулы-1» – команда выиграла в общей сложности 184 гонки. Больше лишь у « » – 244.

Норрис одержал первую победу в «Ф-1» после 15 подиумов

Гран-при Майами-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й

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