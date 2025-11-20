  • Спортс
  • Габриэл Бортолето об аварии в Бразилии: «У меня немного болела левая нога, но все прошло через день или два»
0

Габриэл Бортолето об аварии в Бразилии: «У меня немного болела левая нога, но все прошло через день или два»

Бортолето поделился подробностями об аварии в спринте в Бразилии.

Пилот «Заубера» рассказал об аварии в спринте перед Гран-при Сан-Паулу, когда вылетел в первом повороте. Во время удара о стену перегрузка составила 57G.

«Мне очень повезло. У меня немного болела левая нога, но все прошло через день или два после аварии. Так что все здорово.

Когда я ударил по тормозам, DRS все еще закрывался. Он не был полностью закрыт, из-за чего у меня сзади произошла серьезная блокировка. Я наткнулся на кочку во время торможения, из-за чего меня развернуло прямо в стену.

Мне еще многому нужно научиться – в частности, тому, как действовать, если хочешь нырнуть в первый поворот в Сан-Паулу», – поделился Бортолето перед уик-эндом в Лас-Вегасе.

Массовые крэши в «Ф-1»: в стену улетели экс-лидер сезона и еще трое
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
logoФормула-1
logoГран-при Лас-Вегаса
Гран-при Бразилии
logoЗаубер
logoГабриэл Бортолето
