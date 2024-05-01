Гюнтер Штайнер подал в суд на «Хаас»

Теги Формула-1 Хаас Гюнтер Штайнер Авто

Гюнтер Штайнер судится с «Хаасом» из-за денег.

Бывший руководитель «Хааса» подал в суд на организацию, требуя выплат, которые недополучил по условиям своего контракта.

В поданном иске речь отмечается, что в период с 1 января 2021 года до 31 декабря 2023 года Штайнер должен был получать выплаты, относящиеся к предыдущему сезону, однако на деле этого не произошло.

Штайнер утверждает, что в «Хаасе» допустили нарушения в отношении его трудового соглашения, не выплатив определенную сумму комиссионных.

Также в иске указывается на нарушения использования имиджевых прав и интеллектуальной собственности.

Так например, в «Хаасе» продолжают продавать атрибутику, в которой используются имиджевые права Штайнера. Итальянец утверждает, что он не давал разрешения на подобные действия, и что никаких отчислений в связи с данными коммерческими доходами «Хааса» ему не поступало.

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2 комментария
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В очередь, Мазепин первый.
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Там уже новость вышла, кому нужен Штайнер. Давайте Ньюи.
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