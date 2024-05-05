Фернандо Алонсо: «Национальность играет роль при судействе. Поговорю с ФИА – надо защитить испанских гонщиков»

Алонсо пообещал обсудить национальный вопрос в «Формуле-1» с ФИА.

Пилот « » Фернандо Алонсо остался недоволен тем, что соперника из « » не наказали за инцидент на старте спринта на Гран-при Майами.

Двукратный чемпион мира связал это с тем, что Льюис «не испанец», а после квалификации, где показал 15-е время, вновь вернулся к данной теме.

«Я действительно чувствую, что национальность играет свою роль. И я поговорю с Мохаммедом [бен Сулайемом, президентом ], с ФИА, с кем угодно.

Надо убедиться, что нет никаких проблем с моей национальностью или какими-то факторами, влияющими на решения. Не только для меня, но и для будущего поколения испанских гонщиков. Их нужно защитить.

Мне пришлось открыть просвет, потому что Хэмилтон приближался по внутренней, не контролируя болид. Если бы я так сделал, то точно получил бы штраф», – заявил Алонсо.

Фернандо также высказался о провальной сессии:

«Я немного разочарован нашей квалификацией. 15-я позиция в первом сегменте, 15-я во втором – особого темпа у меня сегодня не было.

Утром мы внесли некоторые изменения в настройки. Судя по временам, это не сработало так, как мы ожидали. Мы оказались чуть менее конкурентоспособны, чем обычно.

Я испытывал сильную недостаточную поворачиваемость в низкоскоростных [поворотах]. На всех кругах казалось, что никакого сцепления нет. Две десятые определяют, окажешься ты восьмым или 15-м. Сейчас мы в худшем конце этой группы, а на нескольких последних этапах все было наоборот.

Гонка получится трудной. Ланс [ ] стартует 11-м и, надеюсь, заработает очки. Мне с 15-го места будет очень тяжело это сделать».

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