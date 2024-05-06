Карлос Сайнс: «Перес на старте, как говорил в старые времена Феттель, «влетел, как торпеда»

Теги Феррари Макларен Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Серхио Перес Ландо Норрис Гран-при Майами Оскар Пиастри Авто

Сайнс считает, что мог выиграть в Майами .

Пилот «Феррари» подвел итоги Гран-при Майами, где стал четвертым.

«Думаю, сегодня все очень жестко гонялись. Сперва Чеко [Перес] на старте, как говорил в старые времена Себ [Феттель], «влетел, как торпеда», и едва не забрал нас с собой. Из-за него я потерял две позиции.

Затем я был очень быстр. Я сберег шины и не дождался машины безопасности всего на круг, что могло принести нам победу.

Потом произошел разочаровывающий момент с Оскаром [Пиастри], потому что он явно выдавил меня за пределы трассы – это стоило нам времени в борьбе с Шарлем [Леклером] и Максом [Ферстаппеном].

Я заметил, что судьи сегодня не особо агрессивно выдавали штрафы, так что мне следовало действовать более агрессивно», – сказал Сайнс.

Карлос также поздравил с победой пилота «Макларена» Ландо Норриса:

«Он давно заслуживал победы в гонке. Он выиграет много гонок в «Ф-1». Он пилотировал на исключительном уровне. Сегодня удача была на его стороне, но удача приходит к тем людям, которые заслуживают ее – и сегодня он явно заслуживал этого».

Гран-при Майами-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й

 

2 комментария
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Мало того что ныл отдайте мне позицию так и заруинил гонку Пиастри
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помнят Даню в Ф1, помнят)))
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