Карлос Сайнс: «Перес на старте, как говорил в старые времена Феттель, «влетел, как торпеда»

Сайнс считает, что мог выиграть в Майами .

Пилот « » подвел итоги Гран-при Майами, где стал четвертым.

«Думаю, сегодня все очень жестко гонялись. Сперва Чеко [ ] на старте, как говорил в старые времена Себ [Феттель], «влетел, как торпеда», и едва не забрал нас с собой. Из-за него я потерял две позиции.

Затем я был очень быстр. Я сберег шины и не дождался машины безопасности всего на круг, что могло принести нам победу.

Потом произошел разочаровывающий момент с [Пиастри], потому что он явно выдавил меня за пределы трассы – это стоило нам времени в борьбе с Шарлем [Леклером] и Максом [Ферстаппеном].

Я заметил, что судьи сегодня не особо агрессивно выдавали штрафы, так что мне следовало действовать более агрессивно», – сказал .

Карлос также поздравил с победой пилота « » Ландо Норриса:

«Он давно заслуживал победы в гонке. Он выиграет много гонок в «Ф-1». Он пилотировал на исключительном уровне. Сегодня удача была на его стороне, но удача приходит к тем людям, которые заслуживают ее – и сегодня он явно заслуживал этого».

Гран-при Майами-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й