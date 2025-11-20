Иск Массы против ФИА, «Ф-1» и Экклстоуна был принят судом
Британский суд изучил иск Фелипе Массы против высших лиц «Формулы-1» и пришел к выводу, что теория заговора, на которой настаивает бывший гонщик, имеет убедительные основания.
Дело будет передано в суд.
Напомним, бывший пилот «Феррари» требует от ФИА, ФОМ и экс-руководителя «Формулы-1» Берни Экклстоуна 64 миллиона фунтов (82 миллиона долларов) в качестве возмещения ущерба за упущенный титул 2008 года.
Бразилец настаивает, что результаты скандального Гран-при Сингапура следовало отменить – тогда чемпионом стал бы он, а не Льюис Хэмилтон, выступавший за «Макларен». Пилот «Рено» Нельсон Пике-младший намеренно разбил болид на трассе «Марина-Бэй», что в 2009-м привело к скандалу, известному как «Крэшгейт».
Отмечается, что результаты сезона-2008 не могут быть пересмотрены, однако бразилец может претендовать на желаемую компенсацию.
Фелипе Масса о суде: «Жду справедливости. Никто не заслуживает того, что случилось со мной в 2008-м»