Иск Массы против ФИА, «Ф-1» и Экклстоуна был принят судом

Масса добился прогресса в деле против ФИА и «Ф-1».

Британский суд изучил иск Фелипе Массы против высших лиц «Формулы-1» и пришел к выводу, что теория заговора, на которой настаивает бывший гонщик, имеет убедительные основания.

Дело будет передано в суд.

Напомним, бывший пилот «Феррари » требует от ФИА , ФОМ и экс-руководителя «Формулы-1» Берни Экклстоуна 64 миллиона фунтов (82 миллиона долларов) в качестве возмещения ущерба за упущенный титул 2008 года.

Бразилец настаивает, что результаты скандального Гран-при Сингапура следовало отменить – тогда чемпионом стал бы он, а не Льюис Хэмилтон , выступавший за «Макларен». Пилот «Рено» Нельсон Пике-младший намеренно разбил болид на трассе «Марина-Бэй», что в 2009-м привело к скандалу, известному как «Крэшгейт».

Отмечается, что результаты сезона-2008 не могут быть пересмотрены, однако бразилец может претендовать на желаемую компенсацию.

Фелипе Масса о суде: «Жду справедливости. Никто не заслуживает того, что случилось со мной в 2008-м»

