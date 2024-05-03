Макс Ферстаппен: «Уход Ньюи не такой драматичный для «Ред Булл», как кажется, его роль изменилась со временем»

Ферстаппен призвал не переоценивать потерю Ньюи для «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» сообщил, что конструктор , покидающий команду, уже не играет такой существенной роли, как раньше.

«Разумеется, Эдриан был невероятно важен для успеха «Ред Булл», однако со временем его роль немного изменилась. Думаю, многие не понимают, чем он на самом деле занимался. Не говорю, что он ничего не делал, но его роль изменилась. В команде появилось много хороших специалистов, это укрепило все подразделение.

Естественно, я бы предпочел, чтобы он остался, потому что всегда можно полагаться на его опыт. И он отличный человек при общении.

Но я также по-настоящему верю в силу технической команды помимо Эдриана. В последние годы она это показала таким конкурентоспособным болидом.

Со стороны перемена выглядит очень драматичной, но, если знать, что на самом деле происходит внутри команды, все не так драматично, как кажется.

Мне не нужно никого убеждать. Я ему это написал: если считаешь, что это правильное решение для тебя и твоей семьи, тебе нужен новый вызов или что-то такое, надо это сделать.

В конечном счете «Ф-1» это бассейн с акулами, все думают о себе. Я это знаю, я не тупой. Так что я его не виню. Если кто-то хочет уйти, то уходит и преследует другие цели в жизни – это абсолютно нормально.

Не могу отрицать: я предпочел бы, чтобы он остался – просто из-за человеческих качеств, его знаний и того, что он может потенциально привнести в другую команду, если он захочет к кому-то присоединиться. Тем не менее, я верю в то, что наши специалисты невероятно хороши в своей работе», – заявил трехкратный чемпион «Формулы-1» перед .

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