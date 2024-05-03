Макс Ферстаппен: «Уход Ньюи не такой драматичный для «Ред Булл», как кажется, его роль изменилась со временем»

Теги Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Майами Авто

Ферстаппен призвал не переоценивать потерю Ньюи для «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил, что конструктор Эдриан Ньюи, покидающий команду, уже не играет такой существенной роли, как раньше.

«Разумеется, Эдриан был невероятно важен для успеха «Ред Булл», однако со временем его роль немного изменилась. Думаю, многие не понимают, чем он на самом деле занимался. Не говорю, что он ничего не делал, но его роль изменилась. В команде появилось много хороших специалистов, это укрепило все подразделение.

Естественно, я бы предпочел, чтобы он остался, потому что всегда можно полагаться на его опыт. И он отличный человек при общении.

Но я также по-настоящему верю в силу технической команды помимо Эдриана. В последние годы она это показала таким конкурентоспособным болидом.

Со стороны перемена выглядит очень драматичной, но, если знать, что на самом деле происходит внутри команды, все не так драматично, как кажется.

Мне не нужно никого убеждать. Я ему это написал: если считаешь, что это правильное решение для тебя и твоей семьи, тебе нужен новый вызов или что-то такое, надо это сделать.

В конечном счете «Ф-1» это бассейн с акулами, все думают о себе. Я это знаю, я не тупой. Так что я его не виню. Если кто-то хочет уйти, то уходит и преследует другие цели в жизни – это абсолютно нормально.

Не могу отрицать: я предпочел бы, чтобы он остался – просто из-за человеческих качеств, его знаний и того, что он может потенциально привнести в другую команду, если он захочет к кому-то присоединиться. Тем не менее, я верю в то, что наши специалисты невероятно хороши в своей работе», – заявил трехкратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Майами.

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6 комментариев
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это твой уход не был бы драматичным, останься там Ньюи. А вот без него не факт что юные падаваны инженерного цеха вывезут
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Ретбул может и сильно не замедлится а вот конкурентов, ньюи может сильно усилить. Да и мотор будет решать многое
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Ответ Великий Алонсо
Все твои самовозные титулы - это заслуга Ньюи. По сути чемпион мира не ты, а твой болид, как и в случае с Феттелем. Тот как с самовоза слез, так проиграл и Риккардо и Леклеру, ладно хоть финского валенка Райкконена победил. Ферстаппен тоже до самовоза не мог победить Риккардо, а быть быстрее чем Перес, Гасли и Албон особо много скилла не надо. Раздражает до жути вся эта переоценка достижений самовозников от профанов, которые не разбираются в Формуле-1 и могут только смотреть на пустые циферки побед и титулов. Каждый из них уже показал, что без самовоза они никто и звать никак. Так что ты должен бесконечно благодарить Ньюи за собранный для тебя самовоз, наглец.
Можешь хоть один раз Макса похвалить?
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Ответ Scorpio
это твой уход не был бы драматичным, останься там Ньюи. А вот без него не факт что юные падаваны инженерного цеха вывезут
Не факт. Но ты же вроде за Лектера? Так что он, вероятно, будет в плюсе. Если у него появится шанс, то надеюсь он его не упустит. Хэм может ему проиграть, а Леклер Хэму - нет.
ㅤP.S. Я имею ввиду урон для репутации.
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