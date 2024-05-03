В ФИА обратились для получения Антонелли суперлицензии до 18-летия
Антонелли близок к тому, чтобы стать пилотом «Формулы-1»
В ФИА подтвердили, что получили запрос на особое разрешение для досрочного получения суперлицензии Андреа Кими Антонелли. Юниору «Мерседеса» исполнится 18 лет лишь в августе – это минимальный возраст для участия в «Формуле-1».
Предполагается, что запрос сделал «Уильямс». Ряд журналистов, в том числе Уилл Бакстон и Лео Туррини, сообщили, что Антонелли может дебютировать за британскую команду уже на Гран-при Эмилии-Романьи, который пройдет через две недели. Итальянец должен заменить Логана Сарджента.
Антонелли дебютировал в «Формуле-2» в 2024 году, минуя «Формулу-3». Ранее Андреа Кими стал чемпионом итальянской и немецкой «Формул-4», Региональной ближневосточной «Формулы» и Региональной европейской «Формулы».
Антонелли может заменить Сарджента в «Уильямсе» уже на этапе в Имоле (Лео Туррини)
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Тот же Сарджент получил ее по баллам впритык, хотя выступал пару сезонов в ф2
Херта не получил вовсе. За какие достижения давать Антонелли, за ф4?
Жаль.
Про Макса все так говорили, первые сезоны постоянно звали крашером, результат вы знаете