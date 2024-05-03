В ФИА обратились для получения Антонелли суперлицензии до 18-летия

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Антонелли близок к тому, чтобы стать пилотом «Формулы-1»

В ФИА подтвердили, что получили запрос на особое разрешение для досрочного получения суперлицензии Андреа Кими Антонелли. Юниору «Мерседеса» исполнится 18 лет лишь в августе – это минимальный возраст для участия в «Формуле-1».

Предполагается, что запрос сделал «Уильямс». Ряд журналистов, в том числе Уилл Бакстон и Лео Туррини, сообщили, что Антонелли может дебютировать за британскую команду уже на Гран-при Эмилии-Романьи, который пройдет через две недели. Итальянец должен заменить Логана Сарджента.

Антонелли дебютировал в «Формуле-2» в 2024 году, минуя «Формулу-3». Ранее Андреа Кими стал чемпионом итальянской и немецкой «Формул-4», Региональной ближневосточной «Формулы» и Региональной европейской «Формулы».

Антонелли может заменить Сарджента в «Уильямсе» уже на этапе в Имоле (Лео Туррини)

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8 комментариев
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Будет неправильно если допустят. Получается зря меняли правила после Ферстаппена и законы в F1 что дышло.
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9-й в Ф 2 сейчас, вот это топище
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Не понимаю хайпа вокруг этого гонщика. Сезон в ф2 только начался (всего 3 гонки прошло), идёт на 9 месте. С чего вдруг давать лицензию в ф1?

Тот же Сарджент получил ее по баллам впритык, хотя выступал пару сезонов в ф2

Херта не получил вовсе. За какие достижения давать Антонелли, за ф4?
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Бред. И так перескочил Ф3, в Ф2 ничего не успел показать, уже в Ф1 хотят
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Угробят талантливого пацана.
Жаль.
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Такими карьерными прыжками могут легко сломать талантливого паренька. Газировочники в свое время Квята из ГП3 в Ф1 сразу кинули и, видимо, поспешили - всё-таки надо взрослеть и «обрастать мясом» постепенно во всех аспектах, а в психологии особенно. Да тот же Макс первые пару сезонов в Ф1 исполнял такое…
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Все пишут, что неправильно, но если он великий чемпион, то справится, любой пилот хочет быть чемпионом и быть в Ф1.
Про Макса все так говорили, первые сезоны постоянно звали крашером, результат вы знаете
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Ответ Rashit
Будет неправильно если допустят. Получается зря меняли правила после Ферстаппена и законы в F1 что дышло.
законы в ф1?) когда они вдруг стали незыблемыми?) Там успешно пишут правила и так же успешно не следуют им. Все нововведения это пшик — сколько штрафов выдали за медленное прохождение круга в квалах?)))
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