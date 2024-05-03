В ФИА обратились для получения Антонелли суперлицензии до 18-летия

Антонелли близок к тому, чтобы стать пилотом «Формулы-1»

В ФИА подтвердили, что получили запрос на особое разрешение для досрочного получения суперлицензии . Юниору « » исполнится 18 лет лишь в августе – это минимальный возраст для участия в «Формуле-1».

Предполагается, что запрос сделал «Уильямс». Ряд журналистов, в том числе Уилл Бакстон и Лео Туррини, сообщили, что Антонелли может дебютировать за британскую команду уже на -Романьи, который пройдет через две недели. Итальянец должен заменить .

Антонелли дебютировал в «Формуле-2» в 2024 году, минуя «Формулу-3». Ранее Андреа Кими стал чемпионом итальянской и немецкой «Формул-4», Региональной ближневосточной «Формулы» и Региональной европейской «Формулы».

Антонелли может заменить Сарджента в «Уильямсе» уже на этапе в Имоле (Лео Туррини)

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