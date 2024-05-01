Эдриан Ньюи и «Ред Булл» официально объявили о прекращении сотрудничества
В «Ред Булл» подтвердили окончание сотрудничества с Ньюи.
В официальном заявлении «Ред Булл» отмечается, что Ньюи покинет организацию в первом квартале 2025 года. До этого момента Ньюи отстранится от работы в «Формуле-1» и сосредоточится на завершении разработки нового гиперкара «Ред Булл» RB17.
О дальнейших планах Ньюи пока не сообщается.
Лучший инженер «Формулы-1» уходит из «Ред Булл». Что об этом известно?
А Хэм уже на излете, да и Ньюи не факт что сейчас тот что был раньше. Все же в таком возрасте смена места после 20 лет работы на одном месте бесследно не пройдет.
Поживем увидим, но есть вероятность того, что Феррари приобрела два дорогущих актива перед началом их спада.
п.с. и да - пока не факт что Ньюи идет в Феррари. Еще пару недель назад все про АМ писали