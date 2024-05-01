Эдриан Ньюи и «Ред Булл» официально объявили о прекращении сотрудничества

В «Ред Булл» подтвердили окончание сотрудничества с Ньюи.

В официальном заявлении «Ред Булл» отмечается, что Ньюи покинет организацию в первом квартале 2025 года. До этого момента Ньюи отстранится от работы в «Формуле-1» и сосредоточится на завершении разработки нового гиперкара «Ред Булл» RB17.

О дальнейших планах пока не сообщается.

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