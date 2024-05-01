Эдриан Ньюи и «Ред Булл» официально объявили о прекращении сотрудничества

Теги Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Авто

В «Ред Булл» подтвердили окончание сотрудничества с Ньюи.

В официальном заявлении «Ред Булл» отмечается, что Ньюи покинет организацию в первом квартале 2025 года. До этого момента Ньюи отстранится от работы в «Формуле-1» и сосредоточится на завершении разработки нового гиперкара «Ред Булл» RB17.

О дальнейших планах Ньюи пока не сообщается.

Лучший инженер «Формулы-1» уходит из «Ред Булл». Что об этом известно?

14 комментариев
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У Вассера образ такого простачка был, никто его в серьез особо не воспринимал, а тут такой коллектив мощный собирает под шумок
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Ответ ilia rus
Ну и новость… А если теперь в феррари перейдет, будет повторение эпохи шуми
Вообще не похоже. Шумахер приходил на пике. + заведомо более слабый и неамбициозный напарник.
А Хэм уже на излете, да и Ньюи не факт что сейчас тот что был раньше. Все же в таком возрасте смена места после 20 лет работы на одном месте бесследно не пройдет.
Поживем увидим, но есть вероятность того, что Феррари приобрела два дорогущих актива перед началом их спада.
п.с. и да - пока не факт что Ньюи идет в Феррари. Еще пару недель назад все про АМ писали
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Да уж, новости в ф1 как курс биткоина))
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Ну и новость… А если теперь в феррари перейдет, будет повторение эпохи шуми
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В Феррари к Льюха 😊 То, что казалось невозможным, похоже сбывается)
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Шанс того, что у Льюиса снова проявится скилл побед на третьей машине чемпионата с каждой новостью становится всё выше и выше.
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Растащили таки контору =) Повыдёргивали кубики из башенки. Следующий доминатор - Феррари и Леклер таки дождался шанса на титул?) Или ЧОРНОЙ ЗВИЗДЕ вторикелить поставят?
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Ответ Any
В Феррари к Льюха 😊 То, что казалось невозможным, похоже сбывается)
Вот только вряд ли в Феррари ему дадут творческую свободу. Не тот это коллектив
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Ответ Юрий Суетин
Вот только вряд ли в Феррари ему дадут творческую свободу. Не тот это коллектив
Не тот, но если будут работать с Ньюи, значит понимают, что нужны перемены)
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Ответ Юрий Суетин
Вот только вряд ли в Феррари ему дадут творческую свободу. Не тот это коллектив
что же им может помешать, если его лично Элкан хотел? Неужели всемогущий не сможет обоссать склочников у кормушки ради предоставлений условий Ньюи?
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Ответ RusSt
У Вассера образ такого простачка был, никто его в серьез особо не воспринимал, а тут такой коллектив мощный собирает под шумок
Что-то мне подсказывает, что уговариванием таких людей как Льюис и Ньюи занимались люди повыше уровнем, чем Вассер.
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Ответ RusSt
У Вассера образ такого простачка был, никто его в серьез особо не воспринимал, а тут такой коллектив мощный собирает под шумок
Во-первых, что мешало серьезным людям без Вассера до этого сделать успешную команду? Во-вторых, Вассер человек очень даже серьезный и успешный. И пока он очень радует своим руководством
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Ответ Anastasia Smelova
Что-то мне подсказывает, что уговариванием таких людей как Льюис и Ньюи занимались люди повыше уровнем, чем Вассер.
Вам выше отвечал )
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Ответ Anastasia Smelova
Что-то мне подсказывает, что уговариванием таких людей как Льюис и Ньюи занимались люди повыше уровнем, чем Вассер.
Ну в любом случае они понимали под чье руководство идут. Если бы Хэму сказали 100 лямов и руководит Клэр Вильямс вряд ли бы он согласился
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