Вассер встретился с Ньюи в Лондоне для урегулирования последних деталей контракта (GdS)

близок к переходу в «Феррари».

По информации Gazzetta dello Sport, руководитель «Феррари» вместо того, чтобы вместе со всей командой планово вылететь в Майами отправился в Лондон. Там Вассер провел встречу с главой конструкторского бюро «Ред Булл» Эдрианом Ньюи.

Ожидается, что официальное объявление об уходе Ньюи из «Ред Булл» последует в четверг, 2 марта. В то время как о договоренности Ньюи с « » официально может быть объявлено после .

Ранее сообщалось, что юристы Ньюи добиваются от «Ред Булл» расторжения контракта и возможности для британца работать в другой команде уже с 2025 года.

Лучший инженер «Формулы-1» уходит из «Ред Булл». Что об этом известно?