Вассер встретился с Ньюи в Лондоне для урегулирования последних деталей контракта (GdS)

Теги Феррари Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Фредерик Вассер Гран-при Майами Авто

Эдриан Ньюи близок к переходу в «Феррари».

По информации Gazzetta dello Sport, руководитель «Феррари» Фредерик Вассер вместо того, чтобы вместе со всей командой планово вылететь в Майами отправился в Лондон. Там Вассер провел встречу с главой конструкторского бюро «Ред Булл» Эдрианом Ньюи.

Ожидается, что официальное объявление об уходе Ньюи из «Ред Булл» последует в четверг, 2 марта. В то время как о договоренности Ньюи с «Феррари» официально может быть объявлено после Гран-при Майами.

Ранее сообщалось, что юристы Ньюи добиваются от «Ред Булл» расторжения контракта и возможности для британца работать в другой команде уже с 2025 года.

Лучший инженер «Формулы-1» уходит из «Ред Булл». Что об этом известно?

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Хэм похоже опять угадал с выбором команды))
+11
0
+11
Ответ jeHbka(BLR)
Хэм похоже опять угадал с выбором команды))
думаю, в данном случае сам хэм стал одним из аргументов в пользу феррари. ведь ньюи как-то говорил, что хотел бы поработать с льюисом.
+11
0
+11
Лица фанатиков проекта Стролла представили ?
Хоть это и не гарантия побед, но иметь в команде человека такого калибра уже половина успеха
+6
-2
+4
Официально ушел. На сайте РБ повесили заявление
+3
0
+3
Ответ Kappa Kappish
Лица фанатиков проекта Стролла представили ? Хоть это и не гарантия побед, но иметь в команде человека такого калибра уже половина успеха
Не уверен на счет половины успеха, грядущая смена регламента в первую очередь касается двигателей, тут скорее все будет именно от них зависеть.

Тут сложно предугадать кто выиграет. Я могу придумать аргументы в пользу любого поставщика (включая новичков Ауди и Форда - многие забывают что статус нового поставщика освобождает от лимита бюджета и некоторых других ограничений) кроме, пожалуй, "Рено". Вот во французов что-то вообще веры нет.
+3
0
+3
2 марта??????????????
+1
0
+1
Господи, хоть бы, хоть бы. Вассер забирай его в Феррари.
+2
-2
0
Класс! 😊
+1
-1
0
Исправьте ошибку. 2 мая
0
0
0
последует в четверг, 2 марта
Может 2 мая? Исправьте ошибку.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий