Вассер встретился с Ньюи в Лондоне для урегулирования последних деталей контракта (GdS)
Эдриан Ньюи близок к переходу в «Феррари».
По информации Gazzetta dello Sport, руководитель «Феррари» Фредерик Вассер вместо того, чтобы вместе со всей командой планово вылететь в Майами отправился в Лондон. Там Вассер провел встречу с главой конструкторского бюро «Ред Булл» Эдрианом Ньюи.
Ожидается, что официальное объявление об уходе Ньюи из «Ред Булл» последует в четверг, 2 марта. В то время как о договоренности Ньюи с «Феррари» официально может быть объявлено после Гран-при Майами.
Ранее сообщалось, что юристы Ньюи добиваются от «Ред Булл» расторжения контракта и возможности для британца работать в другой команде уже с 2025 года.
Лучший инженер «Формулы-1» уходит из «Ред Булл». Что об этом известно?
Хоть это и не гарантия побед, но иметь в команде человека такого калибра уже половина успеха
Тут сложно предугадать кто выиграет. Я могу придумать аргументы в пользу любого поставщика (включая новичков Ауди и Форда - многие забывают что статус нового поставщика освобождает от лимита бюджета и некоторых других ограничений) кроме, пожалуй, "Рено". Вот во французов что-то вообще веры нет.
Может 2 мая? Исправьте ошибку.