0,001 с разделили Ларсона и Бушера в борьбе за победу в Канзасе – это самый плотный финиш в истории NASCAR

Теги NASCAR Кайл Ларсон Авто

В NASCAR случился самый плотный финиш всех времен.

Кайл Ларсон и Крис Бушер практически одновременно пересекли черту на этапе NASCAR Cup в Канзасе. Тайминг изначально показал, что победа досталась Бушеру с отрывом в 0,001 секунды, однако затем судьи пересмотрели видеозапись и присудили выигрыш Ларсону.

Официальный отрыв Кайла в протоколе составляет те же 0,001 секунды – это самая маленькая разница между лидерами на финише в истории NASCAR с момента введения электронного хронометража.

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Фото: сайт NASCAR; соцсети NASCAR

2 комментария
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молния Маккуин какой то
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В том числе и ради таких моментов стоит смотреть гонки. Прям до мурашек.
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