Оскар Пиастри: «У меня смешанные эмоции. Подиум был достижим сегодня»
Пиастри подвел итоги Гран-при Майами .
По мнению пилота «Макларена», он мог разделить подиум вместе с напарником Ландо Норрисом в Майами.
«Думаю, они [«Макларен»] заслуживают того, чтобы на подиуме были оба пилота. По моим ощущениям, первая половина гонки складывалась для нас очень хорошо, а затем из ниоткуда появилась машина безопасности.
В общем, у меня смешанные эмоции, но, очевидно, для всей команды это потрясающий день с победой за счет темпа. Немного помогла удача, но в конце концов у нас был темп. Очень, очень вдохновляюще с точки зрения будущих гонок.
Я испытывал слегка трудности с «хардом», попал в трафик. У меня был не вполне тот темп, что на «медиуме». Но думаю, в любом случае это вдохновляющий день. Если бы мы зашли на пит-стоп вместе с Ландо, то кто знает, что бы из этого вышло? Но думаю, подиум был достижим сегодня», – считает Пиастри.
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