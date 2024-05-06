Оскар Пиастри: «У меня смешанные эмоции. Подиум был достижим сегодня»

Теги Макларен Формула-1 Ландо Норрис Гран-при Майами Оскар Пиастри Авто

Пиастри подвел итоги Гран-при Майами .

По мнению пилота «Макларена», он мог разделить подиум вместе с напарником Ландо Норрисом в Майами.

«Думаю, они [«Макларен»] заслуживают того, чтобы на подиуме были оба пилота. По моим ощущениям, первая половина гонки складывалась для нас очень хорошо, а затем из ниоткуда появилась машина безопасности.

В общем, у меня смешанные эмоции, но, очевидно, для всей команды это потрясающий день с победой за счет темпа. Немного помогла удача, но в конце концов у нас был темп. Очень, очень вдохновляюще с точки зрения будущих гонок.

Я испытывал слегка трудности с «хардом», попал в трафик. У меня был не вполне тот темп, что на «медиуме». Но думаю, в любом случае это вдохновляющий день. Если бы мы зашли на пит-стоп вместе с Ландо, то кто знает, что бы из этого вышло? Но думаю, подиум был достижим сегодня», – считает Пиастри.

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1 комментарий
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Конечно учитывая как гонки провёл Норрис выступление Пиастри провал.Делай работу над ошибками,которых набралось за последнее время много.
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