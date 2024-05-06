Оскар Пиастри: «У меня смешанные эмоции. Подиум был достижим сегодня»

Пиастри подвел итоги Гран-при Майами .

По мнению пилота « », он мог разделить подиум вместе с напарником в Майами.

«Думаю, они [«Макларен»] заслуживают того, чтобы на подиуме были оба пилота. По моим ощущениям, первая половина гонки складывалась для нас очень хорошо, а затем из ниоткуда появилась машина безопасности.

В общем, у меня смешанные эмоции, но, очевидно, для всей команды это потрясающий день с победой за счет темпа. Немного помогла удача, но в конце концов у нас был темп. Очень, очень вдохновляюще с точки зрения будущих гонок.

Я испытывал слегка трудности с «хардом», попал в трафик. У меня был не вполне тот темп, что на «медиуме». Но думаю, в любом случае это вдохновляющий день. Если бы мы зашли на пит-стоп вместе с Ландо, то кто знает, что бы из этого вышло? Но думаю, подиум был достижим сегодня», – считает .

Что случилось на Гран-при Майами: Норрис захлопнул Ферстаппена и выиграл, «Ред Булл» растерял доминирование

