Сайнс опустился на пятое место на Гран-при Майами из-за штрафа

Гонщик « » потерял одну позицию после финиша Гран-при Майами.

Стюарды возложили на испанца ответственность за столкновение с пилотом « » Оскаром Пиастри, и выписали Сайнсу пятисекундный штраф, а также один штрафной баллы (первый для Карлоса за последние 12 месяцев).

Сайнс опустился с четвертой строчки на пятую в итоговой классификации, гонщик « » отыграл одно место.

Кроме того, 20-секундный штраф получил Кевин Магнуссен из «Хааса» за заезд на пит-стоп в режиме машины безопасности без смены шин. Датчанин также потерял одну позицию и стал 19-м.

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