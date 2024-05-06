Сайнс опустился на пятое место на Гран-при Майами из-за штрафа

Теги ФИА Феррари Макларен Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Серхио Перес регламент Кевин Магнуссен Хаас Гран-при Майами Оскар Пиастри Авто

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс потерял одну позицию после финиша Гран-при Майами.

Стюарды возложили на испанца ответственность за столкновение с пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри, и выписали Сайнсу пятисекундный штраф, а также один штрафной баллы (первый для Карлоса за последние 12 месяцев).

Сайнс опустился с четвертой строчки на пятую в итоговой классификации, гонщик «Ред Булл» Серхио Перес отыграл одно место.

Кроме того, 20-секундный штраф получил Кевин Магнуссен из «Хааса» за заезд на пит-стоп в режиме машины безопасности без смены шин. Датчанин также потерял одну позицию и стал 19-м.

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4 комментария
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Ответ Mittermeyer
Мог еще пропустить Хэмилтона, но Хэмилтон бездарь, которого предупредили насчет возможного штрафа и что надо держаться к Пересу ближе, так это чудовище на 2 секунды за 3 круга отстало. Так забавляют фанаты, которые щас хвалят Левайса за единственное хорошее выступление за 6 этапов, где он даже никого не обогнал из топов, просто с бичами на РБ2 и Хаасе закусился и приехал 6. В то время, как Рассел ниже 7 места за 6 этапов не опускался, но что-то я не припоминаю, чтобы те же люди хвалили его в комментариях
К тебе врач скоро придет? А то совсем лихорадит
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