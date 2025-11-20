Карлос Сайнс: «Если бы в «Ф-1» были постоянные судьи, то пилоты смогли бы понять, как применяются правила»

Сайнс считает, что в «Ф-1» нужно изменить систему судейства.

Пилот «Уильямса » убежден, что «Ф-1» нужны постоянные стюарды. Сейчас на каждом этапе работает своя команда судей – по мнению Сайнса, это мешает чемпионату.

«С хорошим судейством, которое действительно хорошо разбирается в гонках, со стабильным судейством на протяжении всего года мы бы смогли разобраться между собой [насчет трактовки правил]. Мы бы понимали, где кто виноват. Они бы понимали, когда кто виноват. Но это скорее мой взгляд на это дело.

Думаю, если бы у нас было трое фиксированных судей – так же как у нас есть постоянный гоночный директор, то за годы мы бы поняли, как они применяют правила. У нас бы сформировалась мышечная память, или мы бы запомнили, когда они склонны давать штраф, а когда – нет.

Я искренне считаю, что даже без гайдлайнов мы знаем, когда и кто виноват, а когда это просто гоночный инцидент», – отметил Сайнс.

