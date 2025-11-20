Льюис Хэмилтон: «Никак не отреагировал на заявление Элканна. У меня с ним отличные отношения»

Хэмилтон поделился подробностями о реакции на критику Элканна.

Пилот «Феррари» оценил заявление президента компании Джона Элканна, который посчитал, что пилотам Скудерии нужно «меньше говорить и сосредоточиться на пилотаже».

«Мы с Джоном разговариваем практически каждую неделю, так что у нас отличные отношения. Я никак не отреагировал на это заявление, не особо интересуюсь подобным», – сказал Хэмилтон.

Кроме того, Льюиса попросили прокомментировал посты в соцсетях, которые они с Шарлем Леклером опубликовали после слов Элканна. В сообщениях пилоты Скудерии говорили о важности единства и поддержки команды – что многие расценили как ответную реакцию на заявление главы «Феррари».

«Это не было реакцией. Я тогда еще даже не видел этих слов. Я опубликовал пост, когда летел в самолете. [О заявлении Элканна] я услышал, только когда вернулся домой. Так что это вовсе не было реакцией».

