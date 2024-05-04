Гран-при Майами-2024. Стартовый порядок спринта. Заезд – в 19:00

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В субботу, 4 мая, пройдет спринт на шестом этапе «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Майами. Старт – в 19:00 по московскому времени.

Международный автодром Майами
4 мая 2024 года
Спринт
Стартовый порядок
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Шарль Леклер («Феррари»)
3. Серхио Перес («Ред Булл»)
4. Даниэль Риккардо («РБ»)
5. Карлос Сайнс («Феррари»)
6. Оскар Пиастри («Макларен»)
7. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
9. Ландо Норрис («Макларен»)
10. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
11. Джордж Расселл («Мерседес»)
12. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
13. Эстебан Окон («Альпин»)
14. Кевин Магнуссен («Хаас»)
15. Юки Цунода («РБ»)
16. Пьер Гасли («Альпин»)
17. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)
18. Валттери Боттас («Заубер»)
19. Логан Сарджент («Уильямс»)
20. Алекс Албон («Уильямс»)
 
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