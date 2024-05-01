Члены Конгресса США потребовали от «Либерти» объяснить отклонение заявки «Андретти» в «Ф-1»

Теги ФИА Формула-1 регламент Андретти Автоспорт Кадиллак Авто

В Конгрессе США затребовали объяснений причин отказа заявки «Андретти» в «Ф-1».

Двенадцать членов Конгресса США направили письмо исполнительному директору «Либерти Медиа» [владельцы «Формулы-1»] Грегу Маффею, в котором выразили обеспокоенность очевидным наличием в действиях «Либерти» и «Ф-1» антисоревновательного подхода.

В письме выражается обеспокоенность тем, что отказ со стороны ФОМ, по всей видимости, был вызван в том числе текущим составом «Формулы-1» в основном из европейских команд, многие из которых связаны с иностранными автопроизводителями, которые в свою очередь напрямую конкурируют на рынке с американскими компаниями – в том числе с «ГМ» [General Motors], которая и является техническим партнером «Андретти». Отмечается, что попытки блокировки участия американских команд и компаний в «Формуле-1» может быть расценено как нарушение американского антимонопольного законодательства.

Еще одним аргументом является то, что заявка «Андретти» была одобрена ФИА, а по нынешнему Договору Согласия в «Формуле-1» могут выступать вплоть до 12 команд.

Ответа от владельцев коммерческих прав на «Формулу-1» в Конгрессе ждут до 3 мая. В то же время члены Конгресса продолжат изучение ситуации и в случае необходимости также будут готовы инициировать начало расследования в отношении действий «Либерти Медиа» на предмет их соответствия нормативным актам.

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13 комментариев
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Очередная серия сериала члены конгресса требуют что то объяснить. Главы тик тока и проч соц сетей уже пробовали им что то объяснять им пофиг на объяснения по факту
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Демократией запахло.) Ну, это ещё цветочки, глядишь, скоро потребуют объяснить, почему американский гонщик или команда не побеждают в Ф1.
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хах Андретти красавчик, через друзей в конгрессе напрячь Либерти решил)) правильно, так их)
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невидимая рука рынка
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Ответ Иван Алейников
Вполне могут высказать свою «озабоченность»
И не раз )))
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На самом деле хороший вопрос. Либо не надо вообще об увеличении числа команд говорить, либо соответствующую требованиям команду надо брать.
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Ответ Paninaro
Демократией запахло.) Ну, это ещё цветочки, глядишь, скоро потребуют объяснить, почему американский гонщик или команда не побеждают в Ф1.
Да пусть варятся в своем собственном соку
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
ООН скоро подключится к теме отклонения заявки Андретти ?
Вполне могут высказать свою «озабоченность»
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