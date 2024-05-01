Члены Конгресса США потребовали от «Либерти» объяснить отклонение заявки «Андретти» в «Ф-1»

В Конгрессе США затребовали объяснений причин отказа заявки «Андретти» в «Ф-1».

Двенадцать членов Конгресса США направили письмо исполнительному директору «Либерти Медиа» [владельцы «Формулы-1»] Грегу Маффею, в котором выразили обеспокоенность очевидным наличием в действиях «Либерти» и «Ф-1» антисоревновательного подхода.

В письме выражается обеспокоенность тем, что отказ со стороны ФОМ, по всей видимости, был вызван в том числе текущим составом «Формулы-1» в основном из европейских команд, многие из которых связаны с иностранными автопроизводителями, которые в свою очередь напрямую конкурируют на рынке с американскими компаниями – в том числе с «ГМ» [General Motors], которая и является техническим партнером «Андретти». Отмечается, что попытки блокировки участия американских команд и компаний в «Формуле-1» может быть расценено как нарушение американского антимонопольного законодательства.

Еще одним аргументом является то, что заявка « » была одобрена , а по нынешнему Договору Согласия в «Формуле-1» могут выступать вплоть до 12 команд.

Ответа от владельцев коммерческих прав на «Формулу-1» в Конгрессе ждут до 3 мая. В то же время члены Конгресса продолжат изучение ситуации и в случае необходимости также будут готовы инициировать начало расследования в отношении действий «Либерти Медиа» на предмет их соответствия нормативным актам.

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