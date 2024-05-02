Льюис Хэмилтон: «Разумеется, мне бы хотелось видеть Эдриана Ньюи в «Феррари»

Хэмилтон был бы рад переходу Ньюи в «Феррари».

Пилот « », который со следующего сезона начнет выступать за Скудерию, признал, что для него было бы честью поработать в одной команде с .

Сам Ньюи уже договорился об уходе из команды «Ред Булл», а в другой команде «Формулы-1», по условиям достигнутого соглашения – о чем сообщилось в нескольких изданиях, – сможет начать самое позднее с 1 мая 2025 года.

При этом Ньюи пока ничего не заявлял о своих дальнейших планах, однако в паддоке считается, что его переход в «Феррари» почти завершен.

«Разумеется, мне бы хотелось видеть Эдриана Ньюи в «Феррари». Без вопросов! Его карьерные достижения поистине уникальны. Эдриан стал бы потрясающим дополнением для « » и для меня было бы честью поработать с ним. Это было бы действительно здорово и интересно.

Если бы я составлял список желаний, это бы стояло в нем на первом месте, вне всяких сомнений», – рассказал .

Лучший инженер «Формулы-1» уходит из «Ред Булл». Что об этом известно?