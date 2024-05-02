Льюис Хэмилтон: «Разумеется, мне бы хотелось видеть Эдриана Ньюи в «Феррари»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Мерседес Авто

Хэмилтон был бы рад переходу Ньюи в «Феррари».

Пилот «Мерседеса», который со следующего сезона начнет выступать за Скудерию, признал, что для него было бы честью поработать в одной команде с Эдрианом Ньюи.

Сам Ньюи уже договорился об уходе из команды «Ред Булл», а в другой команде «Формулы-1», по условиям достигнутого соглашения – о чем сообщилось в нескольких изданиях, – сможет начать самое позднее с 1 мая 2025 года.

При этом Ньюи пока ничего не заявлял о своих дальнейших планах, однако в паддоке считается, что его переход в «Феррари» почти завершен.

«Разумеется, мне бы хотелось видеть Эдриана Ньюи в «Феррари». Без вопросов! Его карьерные достижения поистине уникальны. Эдриан стал бы потрясающим дополнением для «Феррари» и для меня было бы честью поработать с ним. Это было бы действительно здорово и интересно.

Если бы я составлял список желаний, это бы стояло в нем на первом месте, вне всяких сомнений», – рассказал Хэмилтон.

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4 комментария
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да мы и так знаем что ньюи в феррари перейдёт)
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Если так и получится, то хотелось бы, чтоб машина подходила Леклеру, а не этой пиар-машине
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Теперь роль "Переса" за рулем ньюивозки будет исполнять Хэмилтон. Он решил заранее вжиться в роль и уже начал сливать всухую напарнику, чтобы к 2026 году стать большим Пересом, чем сам Перес
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Все в Феррари 🟥 и поклонники Феррари 🟥ждут Ньюи в Феррари 🟥. Даже кот Леклера ждёт Ньюи в Феррари 🟥.
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