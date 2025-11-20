Ландо Норрис: «Отношения с Пиастри никак не изменились. Мы оба всем довольны»

Норрис высказался об отношениях с Пиастри на фоне борьбы за титул.

Пилот «Макларена » объяснил, почему в социальных сетях команды стали реже появляться видео, в которых участвуют оба гонщика.

По словам Норриса , это связано с желанием пилотов сфокусироваться на выступлениях и никак не отражает его отношения с Оскаром Пиастри .

«Причина, по которой вы видите меньше видео, заключается в том, что мы оба попросили пореже нас снимать! Мы гонщики, мы хотим выступать в гонках, а не делать видео для социальных сетей. Это наша просьба как пилотов, но нам и без того приходится многим заниматься.

В остальном наши отношения никак не изменились. Я очень доволен. Думаю, мы оба довольны тем, как сейчас все обстоит. И дело не в том, что так сложилось. Все потому, что мы оба очень уважаем друг друга и понимаем, в каком положении находимся.

Мы оба весьма по-разному относимся к гоночному миру и образу вне трассы. Я всегда был таким. Мне кажется, я всегда ладил с напарниками – еще с картинга. И я всегда хотел с ними ладить, поскольку так веселее жить, радостнее – ведь именно ради этого я и выступаю здесь. Все потому, что мне нравится заниматься этим делом: и чем больше я могу им наслаждаться, тем лучше», – сказал Норрис.

