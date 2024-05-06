Магнуссену осталось набрать 2 штрафных балла до дисквалификации на Гран-при. Первые очки «сгорят» в марте 2025-го

Теги Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Формула-1 Мерседес Серхио Перес Астон Мартин Кевин Магнуссен Хаас Ланс Стролл Джордж Расселл Гран-при Майами Логан Сарджент Авто

Магнуссен близок к дисквалификации на один этап «Формулы-1».

Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен собрал за уик-энд Гран-при Майами 65 дополнительных секунд и пять штрафных баллов.

Всего на счету датчанина десять штрафных баллов, при этом все они получены в последнее время – первые очки «сгорят» лишь 9 марта 2025 года.

Таким образом, в ближайшие десять месяцев Магнуссен будет находиться под постоянной угрозой дисквалификации. Любой пилот, набравший за год 12 штрафных баллов, пропускает один Гран-при.

Другими лидерами списка являются гонщик «Ред Булл» Серхио Перес, представитель «Уильямса» Логан Сарджент (по восемь баллов), напарники по «Астон Мартин» Ланс Стролл (семь) и Фернандо Алонсо (шесть), а также пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл (по четыре). Все остальные спортсмены набрали не более трех штрафных пунктов за последние 12 месяцев.

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10 комментариев
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слушайте, а ведь это произойдет.
Не удержит он 10 месяцев воздержание
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По мне, так Магнуссен это пилот старой школы. Бескомпромиссный. Но с яйами. Да, периодически перегибает, но не настолько чтобы выставлять его на дискву
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Ну что, хватит ли смелости у судей дать баллы Магнуссену)? в случае с Гасли на ГП Австралии всё сделали вид что это командная борьба.
+4
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Берман готовит комбез
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а кто у них там резервный? Кого вместо Маги посадят
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Ответ ibra207
а кто у них там резервный? Кого вместо Маги посадят
Фиттипальди и Берман.
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Ответ voroninboris
Фиттипальди и Берман.
👍
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Ответ voroninboris
Фиттипальди и Берман.
держим за Бермана кулачки)
охота посмотреть на малого без лишнего мандража на топ болиде, спокойно без излишних ожиданий может проехать на ведре
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Ответ Scorpio
слушайте, а ведь это произойдет. Не удержит он 10 месяцев воздержание
Кажется он и думать не будет, если снова понадобится Халка дэфать.
Даже интересно, что он с полностью развязанными руками будет выдавать
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