Магнуссену осталось набрать 2 штрафных балла до дисквалификации на Гран-при. Первые очки «сгорят» в марте 2025-го

Магнуссен близок к дисквалификации на один этап «Формулы-1».

Гонщик « » собрал за уик-энд 65 дополнительных секунд и пять штрафных баллов.

Всего на счету датчанина десять штрафных баллов, при этом все они получены в последнее время – первые очки «сгорят» лишь 9 марта 2025 года.

Таким образом, в ближайшие десять месяцев Магнуссен будет находиться под постоянной угрозой дисквалификации. Любой пилот, набравший за год 12 штрафных баллов, пропускает один Гран-при.

Другими лидерами списка являются гонщик « » , представитель «Уильямса» Логан Сарджент (по восемь баллов), напарники по «Астон Мартин» Ланс Стролл (семь) и Фернандо Алонсо (шесть), а также пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл (по четыре). Все остальные спортсмены набрали не более трех штрафных пунктов за последние 12 месяцев.

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