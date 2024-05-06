Эстебан Окон: «В очках! Насладился битвой с Алонсо по пути»
Окон выложил фото с Алонсо после гонки в США.
Эстебан Окон финишировал десятым на Гран-при Майами и принес «Альпин» первое очко в 2024 году. Француз неоднократно менялся позициями с экс-напарником Фернандо Алонсо, ныне представляющий «Астон Мартин», который стал девятым.
«В очках! Это значит многое для нас, и все благодаря команде в Энстоуне и Вири, которая так упорно трудилась после тяжелого старта сезона.
Также насладился хорошей битвой с Фернандо Алонсо по пути. И поздравляю Ландо Норриса с первой победой – вполне заслуженной», – написал Эстебан.
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Фото: соцсети Эстебана Окона