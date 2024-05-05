Гран-при Майами-2024. Стартовый порядок. Гонка – в 23:00
В воскресенье, 5 мая, состоится шестая гонка «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Майами. Старт – в 23:00 по московскому времени.
Международный автодром Майами
5 мая 2024 года
Гонка
Стартовый порядок
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Шарль Леклер («Феррари»)
3. Карлос Сайнс («Феррари»)
4. Серхио Перес («Ред Булл»)
5. Ландо Норрис («Макларен»)
6. Оскар Пиастри («Макларен»)
7. Джордж Расселл («Мерседес»)
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
9. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
10. Юки Цунода («РБ»)
11. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
12. Пьер Гасли («Альпин»)
13. Эстебан Окон («Альпин»)
14. Алекс Албон («Уильямс»)
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
16. Валттери Боттас («Заубер»)
17. Логан Сарджент («Уильямс»)
18. Кевин Магнуссен («Хаас»)
19. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)
20. Даниэль Риккардо («РБ»)
Обожаю нас.
Безумная харизма и отличный результат, вытащил максимум из этого зелёного корыта, уверенно обошёл двухкратного "чемпиона" начала 21 века. Если бы его не было - его столо бы придумать, ну просто самец! 💦💦💦💦💦