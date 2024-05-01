Йос Ферстаппен об уходе Ньюи: «Команда находится под угрозой распада. Именно этого я и боялся в начале года»
Йос Ферстаппен опасается за будущее команды «Ред Булл».
Бывший пилот «Ф-1» и отец Макса Ферстаппена считает уход Эдриана Ньюи серьезной предпосылкой к тому, что в будущем команда может утратить лидирующие позиции.
«Команда находится под угрозой распада. Именно этого я и боялся в начале этого года.
Для внутреннего спокойствия в коллективе необходимо, чтобы ключевые сотрудники оставались в команде. Сейчас этого не происходит.
Ньюи уходит, в начале года также казалось, что Гельмута Марко могут отправить в отставку. Для будущего команды это не очень хорошая ситуация», – рассказал Ферстаппен.
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И очень бы хотелось узнать более подробно о сотрудничестве с Ford в совместной разработке и производстве двигателей по новому регламенту 2026 года.
Если уйдёт Ферстапенн, то проблем в следующем сезоне не будет - потенциал машины позволит победить.
Вопрос по 2026 году.
Кто сможет интерпретировать новый Регламент так, что машина опять будет лучшей?
Сам кричал что Хорнер уйти должен, он типа не ключевой?) Для спокойствия в коллективе надо чтобы Йос помалкивал
Так боялся, что накалял обстановку в истории с Хорнером.