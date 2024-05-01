Йос Ферстаппен об уходе Ньюи: «Команда находится под угрозой распада. Именно этого я и боялся в начале года»

опасается за будущее команды «Ред Булл».

Бывший пилот «Ф-1» и отец считает уход серьезной предпосылкой к тому, что в будущем команда может утратить лидирующие позиции.

«Команда находится под угрозой распада. Именно этого я и боялся в начале этого года.

Для внутреннего спокойствия в коллективе необходимо, чтобы ключевые сотрудники оставались в команде. Сейчас этого не происходит.

Ньюи уходит, в начале года также казалось, что могут отправить в отставку. Для будущего команды это не очень хорошая ситуация», – рассказал Ферстаппен.

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