Йос Ферстаппен об уходе Ньюи: «Команда находится под угрозой распада. Именно этого я и боялся в начале года»

Теги Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Йос Ферстаппен Гельмут Марко Макс Ферстаппен Авто

Йос Ферстаппен опасается за будущее команды «Ред Булл».

Бывший пилот «Ф-1» и отец Макса Ферстаппена считает уход Эдриана Ньюи серьезной предпосылкой к тому, что в будущем команда может утратить лидирующие позиции.

«Команда находится под угрозой распада. Именно этого я и боялся в начале этого года.

Для внутреннего спокойствия в коллективе необходимо, чтобы ключевые сотрудники оставались в команде. Сейчас этого не происходит.

Ньюи уходит, в начале года также казалось, что Гельмута Марко могут отправить в отставку. Для будущего команды это не очень хорошая ситуация», – рассказал Ферстаппен.

Лучший инженер «Ф-1» уходит из «Ред Булл». Вот его лучше машины на 25 титулов – со всеми победами Ферстаппена

36 комментариев
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Ну налетели, совсем не фанат РБ, но Йоса нужно на место поставить уже.
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Ты поспособствовал этому.
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Ответ Fedor1012
Ты поспособствовал этому.
Думаешь он Хорнера фоткал?
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"... и ещё я очень боюсь, что у моего сынка больше не будет летающей тарелки, на которой он выигрывает у всех по 10 секунд с круга"
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И сделал все чтобы его приблизить.
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Ответ <Inter>
Так сам лодку раскачивал. Откуда у Йоса уверенность, что Мерседес будет лучше РБ ?
Мерседес делает сам СУ, а вот РБ впервые этим занимается и далеко не факт что не смотря на всю поддержку они сделают что-то, что сразу поедет. Про Ньюи вообще молчу. Ему достаточно недельку посидеть над регламентом, выдвинуть идеи, а дальше уже инженеры и без него справятся.
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Ответ GenBardak
И на какой СУ она поедет, точнее известно на какой, вот только неизвестно поедет она или нет.
Не могу не согласиться!
И очень бы хотелось узнать более подробно о сотрудничестве с Ford в совместной разработке и производстве двигателей по новому регламенту 2026 года.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Этап в Майями будет определяющим для судьбы Ред Булл. Если уйдёт Ферстапенн, то проблем в следующем сезоне не будет - потенциал машины позволит победить. Вопрос по 2026 году. Кто сможет интерпретировать новый Регламент так, что машина опять будет лучшей?
И на какой СУ она поедет, точнее известно на какой, вот только неизвестно поедет она или нет.
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Ответ hypnotoad94
Ну налетели, совсем не фанат РБ, но Йоса нужно на место поставить уже.
Сейчас уже поздно. Чету Ферстаппеных надо было на место ставить еще в далеком 16м, что на трассе, что за ее пределами.
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Этап в Майями будет определяющим для судьбы Ред Булл.

Если уйдёт Ферстапенн, то проблем в следующем сезоне не будет - потенциал машины позволит победить.

Вопрос по 2026 году.
Кто сможет интерпретировать новый Регламент так, что машина опять будет лучшей?
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Ответ Клименко
Перес много наборолся? И в 21 Макс не нужен был? Хорнер сам собирал, ну да - на деньги Матешица и РБ
Перес пытался прыгнуть выше головы и игрался с настройками, ему бы это не потребовалось и этот сезон показывает, что этого бы хватило.
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А какая роль у Марко вообще? Только полирует задницу очередной примы языком и интервью раздает. Норм хорнер движуху замутил, ну если Йос так считает, то действительно могут свалить в мерс, и Марко там будет полировать задницу максику, правда он там не вписывается, но Тото уже звал, да и чтобы свалить из РБ надо чтобы Марко свалил тоже .
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Форца Феррари)))
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>Для внутреннего спокойствия в коллективе необходимо, чтобы ключевые сотрудники оставались в команде.

Сам кричал что Хорнер уйти должен, он типа не ключевой?) Для спокойствия в коллективе надо чтобы Йос помалкивал
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Ответ Сергей Евсеев
Да протрите глаза уже. Все видят, что мог уйти один Хорнер, а вместо этого уйдут десятки ключевых сотрудников, включая Ньюи и Ферстапппена.
Хорнер и есть ключевой сотрудник. Самый что ни на есть ключевой.
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Ответ Клименко
Перес много наборолся? И в 21 Макс не нужен был? Хорнер сам собирал, ну да - на деньги Матешица и РБ
Рб выигрывал и без Макса, а вот Макс без Рб еще нет. Найти ему замену будет не так сложно, сразу долгосрочные контракта Норриса/Рассела окажутся не такими и долгосрочными. А уровень у этой тройки очень близкий
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Ответ MansellForever
Самое главное - это "уход" Матешица. Именно он был вдохновителем, движущей силой этого гоночного проекта, арбитром во всех спорах подчиненных, остальные были исполнителями. Насколько удалось понять из открытых источников, ни австрийская, ни тайская часть владельцев и менеджмента РБ не имеют и толики мотивации и заинтересованности Дитриха. Для них это просто один из юнитов в их бизнес империи.
Мэнзи, привет. Рад видеть. Согласен с тобой. Вот теперь Хорни хочет сделать свою империю. И мне почему-то кажется, что претендовать на титулы он не сможет. Так что Магзу уготовано перейти в Мерс. А если бы Феррари подождали зимой... Думаю кусают локти
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Ответ GenBardak
Перес пытался прыгнуть выше головы и игрался с настройками, ему бы это не потребовалось и этот сезон показывает, что этого бы хватило.
Сценарий, в следующем сезоне между РБ и Феррари 0,3. На кого ставишь, Переса или Леклера-Хэма? Макс будет не важен?
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Ответ Клименко
Ушел бы Хорнер, Ньюи, Макс и остальные могли бы остаться. Тайцы развалял команду после смерти Матешица. Теперь гоночное подразделение РБ можно переименовать в Хорни эмпайр (по английски хорошо звучит)
Самое главное - это "уход" Матешица. Именно он был вдохновителем, движущей силой этого гоночного проекта, арбитром во всех спорах подчиненных, остальные были исполнителями. Насколько удалось понять из открытых источников, ни австрийская, ни тайская часть владельцев и менеджмента РБ не имеют и толики мотивации и заинтересованности Дитриха. Для них это просто один из юнитов в их бизнес империи.
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Ответ Paninaro
С чего он собирал-то? Матешиц организовал, Хорнера привёл Марко, Ньюи привёл Култхард.
Хорнер когда стал главой РБ?
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Это чмо реально раздражает , очень неприятный и отвратительный тип в любом виде !
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Ответ GenBardak
Да с чего бы руководитель команды, который её сам по крупицам собирал, должен ради двух старпёров уходить? Что до Макса, то на самовозе любой сможет за титул бороться.
С чего он собирал-то? Матешиц организовал, Хорнера привёл Марко, Ньюи привёл Култхард.
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Ответ GenBardak
Да с чего бы руководитель команды, который её сам по крупицам собирал, должен ради двух старпёров уходить? Что до Макса, то на самовозе любой сможет за титул бороться.
Перес много наборолся? И в 21 Макс не нужен был? Хорнер сам собирал, ну да - на деньги Матешица и РБ
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Ответ Montisuma
Ага, Ньюи из-за Йоса ушёл, как скажешь.
Не совсем. Йос очень сильно "раскачивал" ту ситуацию, я думаю из-за его усилий Ньюи решился на уход.
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Так сам лодку раскачивал. Откуда у Йоса уверенность, что Мерседес будет лучше РБ ?
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Чувствует что сынку недолго осталось гонять на самовозе - этот год и возможно следующий.
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"Команда находится под угрозой распада. Именно этого я и боялся в начале этого года."

Так боялся, что накалял обстановку в истории с Хорнером.
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Почему десятки? Ок уйдет Нью и Ферстаппен, но грамотная организация важнее любого сотрудника даже ключевого. Рб выигрывали и без Ферстаппена и имеет все шансы продолжать выигрывать
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