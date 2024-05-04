Эдриан Ньюи: «Сейчас у меня нет никакого плана в «Формуле-1»
Ньюи сообщил, что еще не придумал план по продолжению карьеры.
Конструктор Эдриан Ньюи поделился мыслями о предстоящем отдыхе и ответил на вопрос, давно ли думал об уходе из «Ред Булл».
«Уже какое-то время, если честно. Пожалуй, немного зимой, а затем, когда стали разворачиваться события в этом году, я подумал… Мне очень повезло – не нужно работать, чтобы себя обеспечить. Я работаю, потому что получаю удовольствие, и мне показалось, что наступил хороший момент для того, чтобы отступить, взять перерыв, подумать о жизни.
Наверное, мы поедем путешествовать с Мэнди, моей женой, и собаками. Возьмем дом на колесах или что-то такое, поедем по Франции и будем просто наслаждаться жизнью.
Затем, возможно, в какой-то момент – не знаю, когда – я буду стоять в душе и скажу себе: «Ладно, пора начать новое приключение». Прямо сейчас никакого плана нет», – заявил Эдриан в эфире Sky Sports на Гран-при Майами.
Эдриан Ньюи: «Польщен словами Хэмилтона. Я возьму небольшой перерыв – посмотрим, что будет дальше»
Лучший инженер «Ф-1» уходит из «Ред Булл». Он автор болидов на 25 титулов и всех победных для Ферстаппена – вот главные
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Надеюсь к следующему году он решится продолжить в Ф1!
И да, про события этого года - он упомянул!!