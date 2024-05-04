Эдриан Ньюи: «Сейчас у меня нет никакого плана в «Формуле-1»

Ньюи сообщил, что еще не придумал план по продолжению карьеры.

Конструктор Эдриан Ньюи поделился мыслями о предстоящем отдыхе и ответил на вопрос, давно ли думал об уходе из «Ред Булл».

«Уже какое-то время, если честно. Пожалуй, немного зимой, а затем, когда стали разворачиваться события в этом году, я подумал… Мне очень повезло – не нужно работать, чтобы себя обеспечить. Я работаю, потому что получаю удовольствие, и мне показалось, что наступил хороший момент для того, чтобы отступить, взять перерыв, подумать о жизни.

Наверное, мы поедем путешествовать с Мэнди, моей женой, и собаками. Возьмем дом на колесах или что-то такое, поедем по Франции и будем просто наслаждаться жизнью.

Затем, возможно, в какой-то момент – не знаю, когда – я буду стоять в душе и скажу себе: «Ладно, пора начать новое приключение». Прямо сейчас никакого плана нет», – заявил Эдриан в эфире Sky Sports на .

Эдриан Ньюи: «Польщен словами Хэмилтона. Я возьму небольшой перерыв – посмотрим, что будет дальше»

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