Тото Вольфф: «Антонелли не перейдет в «Ф-1» в ближайшие недели и месяцы»

Вольфф отрицает, что Антонелли скоро дебютирует в «Формуле-1».

Исполнительный директор « » прокомментировал слухи о том, что юниор команды заменит в « » уже на -Романьи.

ФИА попросили разрешить 17-летнему итальянцу получить суперлицензию.

«За разрешением обратились не мы, и с самого начала мы четко заявляли, что не преследуем подобные цели. Не знаю, откуда взялось такое мнение. Кими нужно сосредоточиться на кампании в «Ф-2», и он это понимает.

Все остальное – просто слухи, которые продолжат циркулировать, и они не соответствуют фактам. Он пилот «Ф-2» и выступает за «Прему». Вот чем занимается он, вот на чем сосредоточены мы.

Всего лишь 15 месяцев назад он пилотировал машину «Ф-4». Мы очень верим в Кими, в его способности, а также в его будущее. Но необходимо тщательно следовать намеченной траектории, а не мечтать о прыжках от категории к категории – это, безусловно, не пойдет ему на пользу.

На мой взгляд, чемпиона такие вещи не отвлекают. Но по меньшей мере они отвлекают меня, потому что все спрашивают: «Что насчет Кими и Имолы?»

Этого не будет. Это не то, чего хочет «Мерседес». Слухи следуют своим чередом. Давайте заниматься «Формулой-2». Нам как команде предстоит решить множество других проблем.

Полагаю, запрос на разрешение связан с тем, что все больше и больше людей заигрывают с такой идеей. Но, без сомнения, мы никогда не стремились к подобному. Все идет ровно по той траектории, какую мы ожидали. Случаются дни попроще и дни посложнее.

Это мы и планировали перед сезоном: достойную кампанию в «Ф-2» и тесты за «Мерседес», и мы продолжим делать это. Все остальное только отвлекает.

Мы невероятно довольны [Расселлом]. Он продолжит быть пилотом в этой команде. Посмотрим, как сложится все остальное на рынке гонщиков.

Этого не будет в ближайшие несколько недель и пару месяцев», – подчеркнул Тото на Гран-при Майами.

В ФИА обратились для получения Антонелли суперлицензии до 18-летия

Джеймс Воулз об Антонелли: «В данный момент на горизонте не видно вариантов с заменой Сарджента»