Фернандо Алонсо: «Хэмилтона не оштрафуют, потому что он не испанец»

Алонсо пожаловался на судейство после аварии на старте спринта.

Пилот « » попал в аварию на первом круге спринта на вместе с напарником , гонщиком «Мерседеса» и Ландо Норрисом из «Макларена».

По мнению двукратного чемпиона «Формулы-1», британское гражданство Хэмилтона, которого испанец считает виновником завала, защитит его от наказания.

«Посмотрим, что решат. Думаю, ничего не решат, потому что он не испанец.

Но я считаю, что он испортил гонку нескольким людям, особенно Норрису, у которого была очень быстрая машина, а в итоге он выбыл», – сказал Алонсо в интервью DAZN.

Хэмилтон получил штраф за другой эпизод – Льюис выпал из очковой зоны после превышения скорости на пит-лейн.

Фернандо отметил, что после аварии не рисковал с обгонами, опасаясь штрафа:

«Может, сегодня меня не наказали, но меня постоянно штрафуют. Сегодня то же самое. Я был позади Окона и мог бы пойти на риск, но не хотел, чтобы меня оштрафовали, что логично.

Так что я попытался завершить гонку, вернуться к команде и обсудить изменения в болиде. Нас абсолютно не интересовал спринт. Мы просто проверяли деградацию шин и разные вещи для завтра, и это получилось. Для нас это практика, не настоящая гонка».

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