Фернандо Алонсо: «Хэмилтона не оштрафуют, потому что он не испанец»

Теги Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Астон Мартин Эстебан Окон Ланс Стролл Ландо Норрис Гран-при Майами Авто

Алонсо пожаловался на судейство после аварии на старте спринта.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо попал в аварию на первом круге спринта на Гран-при Майами вместе с напарником Лансом Строллом, гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и Ландо Норрисом из «Макларена».

По мнению двукратного чемпиона «Формулы-1», британское гражданство Хэмилтона, которого испанец считает виновником завала, защитит его от наказания.

«Посмотрим, что решат. Думаю, ничего не решат, потому что он не испанец.

Но я считаю, что он испортил гонку нескольким людям, особенно Норрису, у которого была очень быстрая машина, а в итоге он выбыл», – сказал Алонсо в интервью DAZN.

Хэмилтон получил штраф за другой эпизод – Льюис выпал из очковой зоны после превышения скорости на пит-лейн.

Фернандо отметил, что после аварии не рисковал с обгонами, опасаясь штрафа:

«Может, сегодня меня не наказали, но меня постоянно штрафуют. Сегодня то же самое. Я был позади Окона и мог бы пойти на риск, но не хотел, чтобы меня оштрафовали, что логично.

Так что я попытался завершить гонку, вернуться к команде и обсудить изменения в болиде. Нас абсолютно не интересовал спринт. Мы просто проверяли деградацию шин и разные вещи для завтра, и это получилось. Для нас это практика, не настоящая гонка».

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12 комментариев
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Сэр сегодня исполнил торпеду похлеще Квята.
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Сэр пытался войти в поворот с другими машинами по траектории, которая не оставляла не единого шанса пройти его без столкновения. Это однозначный штраф и штрафные очки.
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Мерзкое нытье и манипуляции от алонсо, краш со строллом был до того как Хэм подьехалhttps://twitter.com/premystic/status/1786811581122408727?t=ydAR9HMkMAZ4VL6bl7oUIw&s=19
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Уважаемая модерация, пользователь ниже "Incendier Deafening" оскорбил спортсмена, что запрещено!! Он должен получить бан.
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Просто Хэм слишком белый, а у них устоявшиеся веками привилегии
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Фернандо готовится основать новое движение против угнетения испанцев SLM - Spanish Lives Matter
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"Величайший" в спринте начудил конечно. Хотя Стролл еще до Хэмилтона столкнулся с Алонсо.
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Ответ arspurs9
Комментарий скрыт
Алонсо в шоке был от дайв-бомбы
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