Отец чемпиона мира по картингу Куцкова: «Хорнер сказал: «Возьмем в «Ред Булл», как только появится другой паспорт»
Отец картингиста Куцкова сообщил о проблемах из-за российского паспорта.
Илья Куцков, отец чемпиона мира по картингу Кирилла Куцкова, рассказал о попытках российского пилота получить поддержку со стороны команд «Формулы-1».
«С Кристианом Хорнером поговорили. Когда я начал представлять сына, он ответил: «Да я знаю Кирилла, мы за всеми гонками следим». И добавил: «Как только у вас появится другой паспорт, звоните, возьмем в «Ред Булл». Может, шутка, а может, нет — кто же знает?» – заявил Илья.
Не получилось договориться с компанией Фернандо Алонсо из «Астон Мартин», которая софинансировала команду Куцкова в прошлом году («Пилот того заслуживает, но все дело в паспорте и в политике») и с «Маклареном», а «Уильямс» «даже не стал разговаривать».
Куцков-старший также высказался о предвзятом судействе в картинге:
«Это было особенно заметно в 2022 году в картинге, когда судили англичане. Я тогда составил таблицу, что россиян штрафовали в три раза чаще, чем условных шведов. Мы через владельцев команды отправили информацию в ФИА, и они эту ситуацию отрегулировали. В 2023 году заметного дисбаланса в судействе уже не было».
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