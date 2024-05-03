«Нужно какое-то время подождать. Но это не значит, что мы прекратили переговоры». Сайнс опроверг информацию о срыве контракта с «Ауди»

Сайнс опроверг информацию о прекращении переговоров с «Ауди».

Пилот «Феррари» в данный момент не определился с тем, где продолжит карьеру после того, как покинет Скудерию в конце сезона.

Считается, у Сайнса, помимо «Ауди», есть вариант с « », а также может возникнуть возможность перехода в « », если сменить команду решит Макс Ферстаппен:

«Эта информация не соответствует действительности. Есть определенные вещи, которые не в полной мере зависят от меня, и в связи с этим нам придется какое-то время подождать. Но это не значит, что мы вообще прекратили переговоры.

Нет, мы обсуждаем ситуацию и продолжаем вести переговоры по тем вопросам, по которым можем. В таких вещах порой приходится подождать, пока определенные люди все обдумают и примут окончательное решение.

Единственная гарантия, которая у меня есть – это то, что я хочу быть уверен, что принял верное решение. Вот почему весь этот процесс немного затягивается – я хочу изучить все доступные мне варианты, прежде чем принять решение.

Что касается перехода в « » – я считаю, что это очень логичный и разумный шаг. И для команды, и для самого Нико. Он отличный гонщик, его подписание – это отличный ход для команды. Я поздравляю и их, и его, ведь в «Хаасе» он сейчас выступает великолепно».

Также Сайнс высказался о шансах « » на предстоящем Гран-при Майами:

«Думаю, здесь мы должны смотреться немного лучше. Надеюсь, что по сравнению с тем, что было на Гран-при Китая, мы сможем сократить отставание от «Ред Булл», ведь там мы проигрывали им по 0,5 – 0,6 секунды с круга.

При этом я не жду повторения Гран-при Австралии, потому что на этап в Японию соперники привезли новинки, которые сделали их машину еще быстрее. Также посмотрим на форму «Макларена», у них тоже есть новинки. Если новинок не будет, мы окажемся с «Маклареном» либо на равных, либо будет немного быстрее них. С новинками – нужно будет посмотреть, на что они окажутся способны. Думаю, нас ждет очень плотная борьба».

Как же я рад за рекордсмена «Ф-1» без подиумов! После 3 лет без гонок едет как топ – и махнул в автогигант