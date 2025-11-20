  • Спортс
  • Карлос Сайнс: «Штраф Пиастри в Бразилии неприемлем. Нужно срочно решить эту проблему»
28

Карлос Сайнс: «Штраф Пиастри в Бразилии неприемлем. Нужно срочно решить эту проблему»

Сайнс считает, что Пиастри не заслужил штраф в Бразилии.

Пилот «Уильямса» недоволен решением судей оштрафовать Оскара Пиастри за контакт с Кими Антонелли на Гран-при Сан-Паулу.

После рестарта Антонелли оказался под атакой со стороны Пиастри и Шарля Леклера. Пилот «Макларена» попытался совершить обгон по внутренней траектории первого поворота, но не вписался и заблокировал шины.

В результате между Оскаром и Кими произошел контакт, который привел к тому, что болид «Мерседеса» отбросило в сторону ехавшей по внешней стороне «Феррари». Машина Леклера получила серьезные повреждения, из-за чего монегаск был вынужден сойти.

За данный инцидент Пиастри получил 10-секундный штраф.

«Думаю, нам нужно срочно наверстать упущенное и попытаться решить эту проблему, потому для меня штраф Оскара в Бразилии неприемлем – как и для нашей категории, для вершины автоспорта.

Не буду объяснять почему, вы, ребята, и сами видели, что произошло. Думаю, все, кто смотрит гонки, понимают, что здесь нет вины Оскара. Любой, кто управлял гоночной машиной, скажет, что он не мог ничего сделать, чтобы избежать инцидента. Но он получил 10-секундный штраф. Я этого не понимаю.

Я не понял и своего штрафа в Зандворте, не понял, почему оштрафовали Олли [Бермэна], когда мы столкнулись в Монце. Он не заслуживал наказания – я сказал ему об этом сразу после гонки.

Я не понял, как получил 10-секундный штраф в Остине, а теперь у нас эта ситуация в Бразилии. Это не один инцидент, за год их набралось уже множество – и все они далеки от того, каким должен быть этот спорт», – сказал Сайнс.  

Кими Антонелли о штрафе Пиастри в Бразилии: «Если следовать гайдлайнам, Оскар неправ»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
