Сайнс отказал «Ауди» и рассчитывает на переход в «Ред Булл» или «Мерседес» (Антонио Лобато)

Сайнс не будет выступать за «Заубер» / «Ауди», сообщают в Испании.

По информации журналиста DAZN и SoyMotor.com Антонио Лобато, Карлос Сайнс, покидающий «Феррари» в конце сезона, не принял предложение « » (будущей заводской « »).

«Заубер» должен в ближайшее время объявить, кто станет напарником в 2025 году.

Ключевыми вариантами для Сайнса Лобато считает « » и « ». Стороны ведут переговоры, однако пока результатов нет.

«Мерседес» хочет заполучить Ферстаппена, который является главным кусочком пазла», – отметил журналист.

Кроме того, Антонио упомянул, что в «Ред Булл» «похоже, происходит движение», а уход конструктора Эдриана Ньюи увеличивает шанс на разрыв с Ферстаппеном.

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