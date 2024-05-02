Сайнс отказал «Ауди» и рассчитывает на переход в «Ред Булл» или «Мерседес» (Антонио Лобато)
Сайнс не будет выступать за «Заубер» / «Ауди», сообщают в Испании.
По информации журналиста DAZN и SoyMotor.com Антонио Лобато, Карлос Сайнс, покидающий «Феррари» в конце сезона, не принял предложение «Заубера» (будущей заводской «Ауди»).
«Заубер» должен в ближайшее время объявить, кто станет напарником Нико Хюлькенберга в 2025 году.
Ключевыми вариантами для Сайнса Лобато считает «Ред Булл» и «Мерседес». Стороны ведут переговоры, однако пока результатов нет.
«Мерседес» хочет заполучить Ферстаппена, который является главным кусочком пазла», – отметил журналист.
Кроме того, Антонио упомянул, что в «Ред Булл» «похоже, происходит движение», а уход конструктора Эдриана Ньюи увеличивает шанс на разрыв с Ферстаппеном.
Карлос Сайнс о выборе новой команды: «У каждого варианта есть свою плюсы и минусы – но я рассмотрю их все»
Джонни Херберт: «Сайнс идеально подошел бы «Астон Мартин». Лоренс Стролл должен выбрать между бизнесом и семьей – Ланс не станет чемпионом, наверное»