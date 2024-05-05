ФИА обсудит ужесточение штрафов из-за «тактики Магнуссена»

Стюарды пообещали поднять вопрос об изменении стандартов судейства из-за пилотажа .

Гонщик « » получил три десятисекундных штрафа в спринте на за агрессивную оборону – Кевин покидал пределы трассы, из-за чего получал преимущество. Это позволило пилоту дольше сдерживать соперников и помогло напарнику заработать очки. Кроме того, Магнуссен получил еще один пятисекундный штраф за многочисленные нарушения пределов трассы.

Аналогичные приемы Кевин применял и на . Тогда Нико также завершил заезд в очках.

После спринта датчанин признался, что ему «совсем не нравится» использовать «глупые тактики», однако он был вынужден работать на команду.

Судьи вызвали Магнуссена за предполагаемое неспортивное поведение. Побеседовав с Кевином, стюарды приняли решение не наказывать его дополнительно.

В то же время судьи сообщили, что поднимут вопрос об ужесточении штрафов.

«Хотя мы не согласны с тем, как пилотировали машину №20 – в особенности это касается многократных нарушений пределов трассы – мы не считаем, что действия достигли уровня, который можно расценить как неспортивное поведение.

Тем не менее, стюардам необходимо рассмотреть ужесточение штрафов в соответствующих ситуациях, особенно в случае повторяющихся нарушений, чтобы воспрепятствовать подобному развитию событий.

Мы четко поднимем данный вопрос перед ФИА и командой стюардов», – говорится в заявлении на сайте Федерации.

Кевин Магнуссен: «Все штрафы я получил заслуженно. Но я сделал свою работу как командный игрок, а Хюлькенберг заработал свои очки»

Льюис Хэмилтон о борьбе с Магнуссеном: «Мне нравятся жесткие гонки, жесткая борьба. Лично я никакого разочарования не испытываю»

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