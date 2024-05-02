Антонелли может заменить Сарджента в «Уильямсе» уже на этапе в Имоле (Лео Туррини)

Теги Уильямс Формула-1 Мерседес Формула-2 Тото Вольфф Логан Сарджент Гран-при Эмилии-Романьи Андреа Кими Антонелли Авто

Антонелли может дебютировать в «Ф-1» уже в сезоне-2024.

Согласно известному итальянскому журналисту Лео Туррини, пилот молодежной программы «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли может перейти в «Формулу-1» уже в нынешнем сезоне.

Туррини, со ссылкой на источники в паддоке, рассказал о том, что Антонелли может получить место в «Уильямсе», где заменит Логана Сарджента.

Ранее подобное развитие событий предполагал еще один очень авторитетный журналист – Джо Сейвард.

Тем не менее, для того, чтобы Антонелли смог выступать в «Формуле-1» в этом сезоне, ему потребуется особое разрешение от ФИА – поскольку итальянцу на данный момент не исполнилось 18 лет и технически он не имеет права на получение суперлицензии, необходимой для выступлений в «Формуле-1». При этом Антонелли в этом сезоне уже дважды участвовал в частных тестах «Ф-1», организованных «Мерседесом».

В то же время сам Туррини выразил некоторые сомнения относительно целесообразности такой спешки в случае с Антонелли, которому, как считается, было бы лучше спокойно закончить нынешний сезон в «Формуле-2»:

«Вопрос в том, действительно ли это хорошая идея – сходу сажать Антонелли за руль «Уильямса»? Учитывая, что у них далеко не самая лучшая машина. Надеюсь, Тото Вольфф знает что делает».

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11 комментариев
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Кажется полным бредом, парень в Ф-2 себя ещё не показал, а его уже в Ф-1 пихают)
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+4
что то я упустил, когда до 18 лет снова разрешили ездить в ф1 :)
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Ответ Penguin
а упражнение с Логаном какую пользу приносит? он не уровень ф-1 и очевидно просто слабый гонщик зачем это продолжается и кому это нужно не понимаю. (а главное зачем это самому Логану?)
40 лямов от Сарджента старшего лишними не будут
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Ответ Клименко
Таким, что пацан без опыта пришел и неплохо поехал
он проехал не лучше, чем условный сарджент. профукал дофига леклеру.. с чего ты решил, чо он будет хотя бы близко к албону :)
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а он точно будет лучше чем Логан? Что то я сильно сомневаюсь, понятное дело просто нужно доезжать до финиша хотя бы двадцатым, вопрос справится ли, шасси может не хватить до конца сезона.
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Ответ Клименко
Бирман выступил лучше Логана?
его вообще не надо менять. А Бирман в вилки каким боком? ему в хаас, хотя бы попасть.
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Ответ vk1985
его вообще не надо менять. А Бирман в вилки каким боком? ему в хаас, хотя бы попасть.
Таким, что пацан без опыта пришел и неплохо поехал
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Ответ vk1985
а он точно будет лучше чем Логан? Что то я сильно сомневаюсь, понятное дело просто нужно доезжать до финиша хотя бы двадцатым, вопрос справится ли, шасси может не хватить до конца сезона.
а упражнение с Логаном какую пользу приносит? он не уровень ф-1 и очевидно просто слабый гонщик зачем это продолжается и кому это нужно не понимаю. (а главное зачем это самому Логану?)
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Ответ Клименко
Таким, что пацан без опыта пришел и неплохо поехал
Для первого раза может и не плохо, до финиша доехал и на том спасибо, но не вижу причин почему Мерседес должен обратить на него внимание и посадить в вилки.
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