Антонелли может заменить Сарджента в «Уильямсе» уже на этапе в Имоле (Лео Туррини)

Антонелли может дебютировать в «Ф-1» уже в сезоне-2024.

Согласно известному итальянскому журналисту Лео Туррини, пилот молодежной программы « » может перейти в «Формулу-1» уже в нынешнем сезоне.

Туррини, со ссылкой на источники в паддоке, рассказал о том, что Антонелли может получить место в « », где заменит .

Ранее подобное развитие событий предполагал еще один очень авторитетный журналист – Джо Сейвард.

Тем не менее, для того, чтобы Антонелли смог выступать в «Формуле-1» в этом сезоне, ему потребуется особое разрешение от ФИА – поскольку итальянцу на данный момент не исполнилось 18 лет и технически он не имеет права на получение суперлицензии, необходимой для выступлений в «Формуле-1». При этом Антонелли в этом сезоне уже дважды участвовал в частных тестах «Ф-1», организованных «Мерседесом».

В то же время сам Туррини выразил некоторые сомнения относительно целесообразности такой спешки в случае с Антонелли, которому, как считается, было бы лучше спокойно закончить нынешний сезон в «Формуле-2»:

«Вопрос в том, действительно ли это хорошая идея – сходу сажать Антонелли за руль «Уильямса»? Учитывая, что у них далеко не самая лучшая машина. Надеюсь, знает что делает».

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