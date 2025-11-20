Макс Ферстаппен о шансах на титул, если бы Хорнер остался в «Ред Булл»: «Очень странный вопрос»

Ферстаппен удивился вопросу о Хорнере.

Пилота «Ред Булл » попросили поделиться мнением о том, смог бы он вернуться в борьбу за титул, если бы командой продолжил руководить Кристиан Хорнер .

«Очень странный вопрос. Не знаю, с чего бы это должно было что-то сейчас изменить, когда мы отстаем на 49 очков. Не знаю, можете сами додумать.

Думаю, мы очень хорошо провели последние гонки. Что еще я могу сказать? Мы делаем все возможное. Местами болид работал хорошо – но, возможно, не так хорошо, как у других. Но как есть», – ответил Ферстаппен на пресс-конференции перед Гран-при Лас-Вегаса.

