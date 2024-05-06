Ландо Норрис: «Трамп сказал, что он мой талисман. Нельзя не уважать Дональда»

Норрис рассказал о поздравлении от Трампа с победой в гонке «Формулы-1».

Гонщик « » , что бывший президент США Дональд Трамп, посетивший Гран-при Майами, поздравил его с первой победой в «Ф-1».

Британец отметил, что американского шоумена и политика «нельзя не уважать».

«Я не виделся с ним в боксах – был занят подготовкой к гонке.

Но он подошел ко мне после и поздравил. Пожалуй, это честь, когда такой человек выделяет время, чтобы подойти и высказать уважение к твоей работе.

Он сказал, что является моим талисманом, поскольку я победил. Так что не знаю, приедет ли он на еще какие-то гонки. Но на этом уик-энде много особенных и классных людей.

Дональда нельзя не уважать во многих смыслах. Если человек вроде него отмечает твои достижения, рабочую этику, надо воспринимать это с благодарностью, что я и сделал. Классный момент, вот и все», – заявил Норрис.

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