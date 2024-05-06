Ландо Норрис: «Трамп сказал, что он мой талисман. Нельзя не уважать Дональда»
Норрис рассказал о поздравлении от Трампа с победой в гонке «Формулы-1».
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис, что бывший президент США Дональд Трамп, посетивший Гран-при Майами, поздравил его с первой победой в «Ф-1».
Британец отметил, что американского шоумена и политика «нельзя не уважать».
«Я не виделся с ним в боксах – был занят подготовкой к гонке.
Но он подошел ко мне после и поздравил. Пожалуй, это честь, когда такой человек выделяет время, чтобы подойти и высказать уважение к твоей работе.
Он сказал, что является моим талисманом, поскольку я победил. Так что не знаю, приедет ли он на еще какие-то гонки. Но на этом уик-энде много особенных и классных людей.
Дональда нельзя не уважать во многих смыслах. Если человек вроде него отмечает твои достижения, рабочую этику, надо воспринимать это с благодарностью, что я и сделал. Классный момент, вот и все», – заявил Норрис.
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А если серьезно, Ландо молодец, воспользовался выпавшим шансом по полной и заслуженно забрал первое место. Сотая гонка за макларен и первая победа, как красиво все вышло. Все молодцы, отличная гонка за исключением слез Сайнса, чуть трассу не залил
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