Ландо Норрис: «Трамп сказал, что он мой талисман. Нельзя не уважать Дональда»

Теги Макларен Формула-1 Политика Ландо Норрис Гран-при Майами Дональд Трамп Авто

Норрис рассказал о поздравлении от Трампа с победой в гонке «Формулы-1».

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис, что бывший президент США Дональд Трамп, посетивший Гран-при Майами, поздравил его с первой победой в «Ф-1».

Британец отметил, что американского шоумена и политика «нельзя не уважать».

«Я не виделся с ним в боксах – был занят подготовкой к гонке.

Но он подошел ко мне после и поздравил. Пожалуй, это честь, когда такой человек выделяет время, чтобы подойти и высказать уважение к твоей работе.

Он сказал, что является моим талисманом, поскольку я победил. Так что не знаю, приедет ли он на еще какие-то гонки. Но на этом уик-энде много особенных и классных людей.

Дональда нельзя не уважать во многих смыслах. Если человек вроде него отмечает твои достижения, рабочую этику, надо воспринимать это с благодарностью, что я и сделал. Классный момент, вот и все», – заявил Норрис.

Дональд Трамп посетил Гран-при Майами

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12 комментариев
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Трамп зашел в боксы Маков и вот сразу результат) Make McLaren Great Again!
А если серьезно, Ландо молодец, воспользовался выпавшим шансом по полной и заслуженно забрал первое место. Сотая гонка за макларен и первая победа, как красиво все вышло. Все молодцы, отличная гонка за исключением слез Сайнса, чуть трассу не залил
+12
0
+12
Ответ White Pardus
В смысле - воспользовался шансом? Макс сам в интервью и Хорнер тоже, сказали, что Маки весь уикенд были быстрее.
Шанс выпавший с сейвти каром. На его бы месте мог оказаться и Оскар, не переобувшись пару кругов назад. Или вообще никто, так как из топов только Ландо к тому моменту не переобувался
+6
0
+6
должен сказать, что больше победы ландо сегодня радуют возгорания максоглоркиных
+6
-2
+4
Ответ Paninaro
А тапок сказал спасибо СК и Маси? Или это другое?))
ты зайди в его профиль, посмотри коменты, этот угашенный тут с ночи полыхает в каждой новости о Норрисе
+3
0
+3
Ответ DonaldBrashear 2.0
Комментарий скрыт
А тапок сказал спасибо СК и Маси? Или это другое?))
+4
-2
+2
Ответ DonaldBrashear 2.0
Комментарий скрыт
Еще про машину не сказал, и маму, и хорошую погоду, и повара, который суп готовил, и стаканчик не упомянул, который ему аэродинамику поправил
+2
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+1
Ответ Scorpio
ты зайди в его профиль, посмотри коменты, этот угашенный тут с ночи полыхает в каждой новости о Норрисе
Полыхает там знатно 😂
+2
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Ответ ffmp
Трамп зашел в боксы Маков и вот сразу результат) Make McLaren Great Again! А если серьезно, Ландо молодец, воспользовался выпавшим шансом по полной и заслуженно забрал первое место. Сотая гонка за макларен и первая победа, как красиво все вышло. Все молодцы, отличная гонка за исключением слез Сайнса, чуть трассу не залил
В смысле - воспользовался шансом? Макс сам в интервью и Хорнер тоже, сказали, что Маки весь уикенд были быстрее.
0
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Ответ ffmp
Шанс выпавший с сейвти каром. На его бы месте мог оказаться и Оскар, не переобувшись пару кругов назад. Или вообще никто, так как из топов только Ландо к тому моменту не переобувался
Ну, да...переменных в горке было достаточно. И Оскар мог на подиум приехать...всё равно, я как макофан, пензец как рад исходу гонки)
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Ответ ffmp
Шанс выпавший с сейвти каром. На его бы месте мог оказаться и Оскар, не переобувшись пару кругов назад. Или вообще никто, так как из топов только Ландо к тому моменту не переобувался
никто не мешал другим ехать дольше на медиуме. и они бы ехали, но Макс сбил колышек и вызвал VSC, что спутало все карты. редкая ошибка Макса, но он сам виноват.
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Ответ Paninaro
А тапок сказал спасибо СК и Маси? Или это другое?))
Там вроде Хорнер говорил, что Латифи за аварию, сыгравшую ключевую роль в титуле Макса, отгрузят энергетика.

"Нет сомнений, что Николас получит пожизненный запас Red Bull" – сообщил Хорнер

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