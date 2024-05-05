Руководители команд «Ф-1» допускают начисление очков всем 20 гонщикам
В «Формуле-1» обсуждается расширение очковой зоны.
На последнем заседании Комиссии «Ф-1» подняли вопрос о том, чтобы с 2025 года присуждать баллы не десяти лучшим пилотам по итогам каждой гонки, а 12. Серия, команды и ФИА не стали принимать решение, взяв паузу на обсуждение.
На Гран-при Майами боссы коллективов допустили, что очковую зону можно расширить на весь пелотон.
«Думаю, изменить систему начисления очков разумно, но возникает вопрос, куда мы пойдем – будут ли [присуждать очки] 12 болидам, 14, 16 или всем», – заявил руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз.
Майк Крак из «Астон Мартин» высказался в схожем ключе:
«На мой взгляд, действительно настал момент заняться этим. Лично я считаю, что все сражения должны идти за какую-то награду.
Думаю, в Комиссии «Ф-1» существует консенсус, что мы хотим перемен, но не нужно спешить, чтобы вновь не вносить изменения позже».
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поддержал идею присуждения очков 20 пилотам:
«Полагаю, можно найти доводы за очки для всех. Разумеется, это серьезная переделка.
Если на кону очки, каждый обгон становится более важным. Некоторые машины заезжают в боксы, чтобы сохранить детали – такого бы больше не было.
Так что есть аргументы в пользу баллов для всей решетки – и точно не меньше, чем для 12 машин».
«Ф-1» отложила решение о смене системы начисления очков в 2025 году
Марко поддержал присуждение очков топ-12: «Если у больших команд нет технических проблем, а у Стролла нормальный день, для других ничего не остается»
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Сейчас чтобы не быть последним в сезоне достаточно один раз шальным образом приехать на 10-11 местах и весь остальной сезон приезжать двадцатым. Очки за все места это изменят
Очки всем. Это же нереальная будет борьба среди середняков и аутсайдеров.
Не для реальных результатов, а для статистического моделирования.