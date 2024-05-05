Руководители команд «Ф-1» допускают начисление очков всем 20 гонщикам

В «Формуле-1» обсуждается расширение очковой зоны.

На последнем заседании Комиссии «Ф-1» подняли вопрос о том, чтобы с 2025 года присуждать баллы не десяти лучшим пилотам по итогам каждой гонки, а 12. Серия, команды и не стали принимать решение, взяв паузу на обсуждение.

На Гран-при Майами боссы коллективов допустили, что очковую зону можно расширить на весь пелотон.

«Думаю, изменить систему начисления очков разумно, но возникает вопрос, куда мы пойдем – будут ли [присуждать очки] 12 болидам, 14, 16 или всем», – заявил руководитель « » Джеймс Воулз.

Майк Крак из « » высказался в схожем ключе:

«На мой взгляд, действительно настал момент заняться этим. Лично я считаю, что все сражения должны идти за какую-то награду.

Думаю, в Комиссии «Ф-1» существует консенсус, что мы хотим перемен, но не нужно спешить, чтобы вновь не вносить изменения позже».

Исполнительный директор « » поддержал идею присуждения очков 20 пилотам:

«Полагаю, можно найти доводы за очки для всех. Разумеется, это серьезная переделка.

Если на кону очки, каждый обгон становится более важным. Некоторые машины заезжают в боксы, чтобы сохранить детали – такого бы больше не было.

Так что есть аргументы в пользу баллов для всей решетки – и точно не меньше, чем для 12 машин».

«Ф-1» отложила решение о смене системы начисления очков в 2025 году

Марко поддержал присуждение очков топ-12: «Если у больших команд нет технических проблем, а у Стролла нормальный день, для других ничего не остается»

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