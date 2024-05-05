Руководители команд «Ф-1» допускают начисление очков всем 20 гонщикам

Теги ФИА Макларен Уильямс Формула-1 регламент Астон Мартин Зак Браун Гран-при Майами Майк Крак Джеймс Воулз Авто

В «Формуле-1» обсуждается расширение очковой зоны.

На последнем заседании Комиссии «Ф-1» подняли вопрос о том, чтобы с 2025 года присуждать баллы не десяти лучшим пилотам по итогам каждой гонки, а 12. Серия, команды и ФИА не стали принимать решение, взяв паузу на обсуждение.

На Гран-при Майами боссы коллективов допустили, что очковую зону можно расширить на весь пелотон.

«Думаю, изменить систему начисления очков разумно, но возникает вопрос, куда мы пойдем – будут ли [присуждать очки] 12 болидам, 14, 16 или всем», – заявил руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз.

Майк Крак из «Астон Мартин» высказался в схожем ключе:

«На мой взгляд, действительно настал момент заняться этим. Лично я считаю, что все сражения должны идти за какую-то награду.

Думаю, в Комиссии «Ф-1» существует консенсус, что мы хотим перемен, но не нужно спешить, чтобы вновь не вносить изменения позже».

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поддержал идею присуждения очков 20 пилотам:

«Полагаю, можно найти доводы за очки для всех. Разумеется, это серьезная переделка.

Если на кону очки, каждый обгон становится более важным. Некоторые машины заезжают в боксы, чтобы сохранить детали – такого бы больше не было.

Так что есть аргументы в пользу баллов для всей решетки – и точно не меньше, чем для 12 машин».

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10 комментариев
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Итоговые места второй половины пелотона будут отражать реальные силы команд, сейчас же это больше зависит от везения в одной конкретной гонке.
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Ответ Chestnutrevan
Нереальная халява для Сарджента, а какой легендой был бы Латифи?
Скорее наоборот.
Сейчас чтобы не быть последним в сезоне достаточно один раз шальным образом приехать на 10-11 местах и весь остальной сезон приезжать двадцатым. Очки за все места это изменят
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Если проводить такую РЕФОРМУ - ТОЛЬКО С УСЛОВИЕМ ПЕРЕОЦЕНКИ НАЧИЛЕНИЙ ВО ВСЕХ ПРОШЕДШИХ СЕЗОНАХ.
Это официальные результаты, их нельзя туда-сюда менять при смене правил. А вот неофициальные пересчеты очков по разных системам их начисления легко можно найти в инете уже сейчас.
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Абсолютно верное будет решение!!!
Очки всем. Это же нереальная будет борьба среди середняков и аутсайдеров.
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А также очки надо начислять руководителям команд.
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Какое еще всем? От 12 до 15 места. Любой вариант.
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Отличный вариант, плюсы расписали коллеги выше, поддерживаю вас и эту идею
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Ответ Kudim41
Абсолютно верное будет решение!!! Очки всем. Это же нереальная будет борьба среди середняков и аутсайдеров.
Нереальная халява для Сарджента, а какой легендой был бы Латифи?
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Ответ The Stig
Это официальные результаты, их нельзя туда-сюда менять при смене правил. А вот неофициальные пересчеты очков по разных системам их начисления легко можно найти в инете уже сейчас.
Нет проблем сделать ОФИЦИАЛЬНОЕ переначиление для статистических моделей.
Не для реальных результатов, а для статистического моделирования.
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