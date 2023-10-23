50-я победа Ферстаппена, дисквалификация Хэмилтона и Леклера, уникальная стратегия «Феррари» и другие события Гран-при США

Sports.ru представляет дайджест ключевых событий Гран-при США «Формулы-1» и других гоночных событий за прошедшую неделю.

1. Ферстаппен одержал 50-ю победу в «Ф-1» и повторил рекорд по выигранным гонкам за сезон, установленный им же.

2. Вторым финишировал Хэмилтон, однако его и Леклера дисквалифицировали за слишком сильно стесанные планки под днищем.

В итоге вторая позиция досталась Норрису (у Ландо звание гонщика дня и впечатляющая серия подиумов), Сайнс в третий раз поднялся на подиум благодаря дисквалификации или штрафу соперников после финиша. Сарджент завоевал первое очко в «Ф-1», все результаты – здесь.

3. В квалификации сильнейшим стал Леклер, вплотную приблизившийся к Алонсо по поулам, спринт и квалификацию к нему выиграл Ферстаппен.

4. В сериале «стратегии «Феррари» для Леклера» новая серия: Шарль стал единственным пилотом, который проехал гонку с одним пит-стопом и до дисквалификации был шестым после старта с поула. Перед гонкой монегаск спросил, использует ли Гасли ту же стратегию, Пьер ответил: «Ни за что, #####». После финиша Леклер объяснил странный выбор.

5. Предполагаемый конфликт Хорнера и Марко: советник «Ред Булл» сообщил, что сам решит, когда и как уходить, Кристиан дипломатично высказался о «здоровых» отношениях. Экс-менеджер коллективов «Ф-1» Вильядельпрат призвал «убрать Марко из ###### команды», Ральф Шумахер рассказал, на чьей стороне окажется Ферстаппен.

6. Хорнер опроверг информацию о том, что Перес обязан стать вице-чемпионом, чтобы сохранить место на сезон-2024. Сам Серхио «на 100 процентов» уверен, что продолжит выступать за «Ред Булл».

7. Максимальный штраф в «Ф-1» увеличен вчетверо – до миллиона евро. Расселл назвал решение «абсурдом», Леклер напомнил, что некоторые пилоты зарабатывают меньше, совладелец «Мерседеса» и миллиардер Вольфф тоже высказался.

8. Заявления президента ФИА: бен Сулайем рассказал, как Алонсо звонит ему и матерится, пообещал, что «Андретти» не останется без моторов, а «Ред Булл» не станут «наказывать» за доминирование.

9. «Порше» может вступить в «Формулу-1» вместо «Ауди», пишет Auto Journal.

10. Звезды спорта Трент, Мата и Джошуа вложились в «Альпин», также соинвестором команды стал теннисист Зверев.

⏱️ Хроника гонки: Ферстаппен выиграл Гран-при США. Хэмилтону не хватило пары кругов, чтобы догнать лидера

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при США

🏍️ Результаты MotoGP

Зарко одержал первую победу в MotoGP, обогнав Мартина на последнем круге Гран-при Австралии, Баньяя стал вторым, ди Джанантонио третьим, спринт отменили из-за сильного дождя и ветра.

Интересные цитаты

Макс Ферстаппен: «Хотелось бы видеть в гараже «Феррари» F2004 Михаэля Шумахера, это просто невероятная машина. Но я понятия не имею, как мне ее приобрести»

Жак Вильнев о действиях Ферстаппена на старте спринта: «Нельзя закрывать глаза на случаи, когда гонщик выдавливает соперника с трассы»

Джереми Кларксон о приговоре Экклстоуну: «Что сказать, у бедного старика осталось каких-то 2 миллиарда фунтов»

Нико Росберг: «Ферстаппен говорит, что не думает о рекордах, а потом показывает 9 пальцев после 9 побед подряд»

Карлос Сайнс: «Мы с Леклером зачастую близки по скорости. Не думаю, что в борьбе за титул это бы изменилось»

🔔 Ближайшие гонки

1. Гран-при Мехико «Ф-1» (27-29 октября).

2. Гран-при Таиланда MotoGP (27-29 октября).

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