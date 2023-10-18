Зверев стал соинвестором команды «Ф-1» «Альпин»

Теги бизнес ATP Александр Зверев деньги Альпин Теннис

Александр Зверев стал еще одним спортсменом, вложившимся в команду «Формулы-1» «Альпин».

Немец присоединился в качестве соинвесторов к американским фондам Otro Capital и RedBird Capital, а также голливудским актерам Райану Рейнолдсу и Робу Макэлхенни, владеющим футбольным клубом «Рексхэм».

Накануне было объявлено, что соинвесторами «Альпина» стали несколько знаменитых спортсменов: защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнолд, чемпион мира и Европы по футболу в составе сборной Испании Хуан Мата, олимпийский чемпион по боксу Энтони Джошуа, игроки «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс и Трэвис Келси (американский футбол) и победитель четырех «мейджоров» по гольфу Рори Макилрой.

Райан Рейнольдс и другие инвесторы купили 24 процента команды «Формулы-1» «Альпин» за €200 млн

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1 комментарий

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Bzz Pvz
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Родной Рено должен подписать сильного гонщика. Шансы на следующий год есть
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