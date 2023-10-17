«Уберите Марко из ####### «Ред Булл». Он бесполезен, не помогает ни в чем и никогда». Экс-менеджер команд «Ф-1» Вильядельпрат о проблемах Переса

Хуан Вильядельпрат призвал «Ред Булл» избавиться от Гельмута Марко.

Бывший менеджер «Тиррелла», « » и « » считает консультанта «Ред Булл» «бесполезным» – в частности, при решении проблем , который сильно отстает от напарника .

«Уберите Гельмута Марко из ###### команды. Каждый раз, когда он открывает рот, он критикует. [Проблемы Переса –] то, о чем не нужно говорить. Если все идет плохо и пилоту тяжело, нет необходимости говорить, что он бесполезен.

Если ты менеджер, с тобой работает множество людей, и есть различные варианты взаимодействия. Кому-то необходима критика, это способ мотивации. Но некоторым людям это не нужно. Когда они допускают ошибку, надо собрать осколки и склеить их, помочь им вернуться.

Это работа менеджера. Так должен поступать Кристиан [Хорнер]. Но в данный момент у «Ред Булл» нет лучшего выбора, чем Чеко.

[Марко] совсем не решает ситуацию. Совсем. Он вообще не помогает команде ни в чем и никогда. Я работал с Марко, у меня были пять машин от него в молодежных сериях, и Брендон Хартли – парни из «Ред Булл» в моих командах. Я знаю, какое давление он оказывает на молодых пацанов.

Он бесполезен. Он считает, что криком и тому подобным поведением добивается какой-то реакции, но это не так. Это способ уничтожить людей, а не подтолкнуть их вперед», – заявил Хуан.

Вильядельпрат согласился, что трудности Переса в борьбе с Максом Ферстаппеном связаны с психологией:

«Думаю, да, частично. Кого бы мы ни сажали в пару с Михаэлем [Шумахером в «Бенеттоне»], его уничтожали. Херберт – отличный пилот, уничтожен. Брандл – отличный пилот, уничтожен. Любого гонщика в паре с Фернандо Алонсо уничтожали. Макс уничтожает любого напарника. Не знаю, считаю, частично дело в психологии.

Еще один большой момент заключается в том, что есть парень, который побеждает. И он просит решить некоторые проблемы, чтобы выигрывать еще увереннее. Развитие болида идет в соответствии с пожеланиями победителя, что логично, и это не то, что нужно Чеко. Я читал, что Чеко просил вернуть раннюю спецификацию машины, чтобы ему стало комфортнее».

Несмотря на провальный сезон, «Ред Булл» стоит оставить Переса, полагает испанец:

«Будь я Кристианом Хорнером, то посчитал бы, что никто не справится лучше Чеко.

Может, Фернандо – думаю, Марко это говорил. Наверное, Макс был бы доволен. Но вряд ли прямо сейчас есть пилоты, у которых получится лучше, чем у Чеко. Я бы подождал, пока подрастет Лиам Лоусон или более глубоко задумался бы о том, кого переманить из другой команды.

Но прямо сейчас Чеко остается лучшим выбором. Он будет на уровне, если обеспечить большую поддержку, большую любовь и ощущение безопасности».

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