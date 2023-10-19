ФИА решила увеличить максимальный размер денежного штрафа для «Формулы-1» с €250000 до €1 млн

ФИА увеличила максимальный размер денежного штрафа для «Ф-1» до €1 млн.

Согласно заявлению , по итогам изменений, внесенных в регламент через поправки в Международном спортивном кодексе, который применяется для всех соревнований под эгидой Федерации.

Ранее максимальная сумма штрафа, которую можно было взыскать с участника соревнований, составляла €250000.

Теперь же максимальный размер денежного штрафа для «Формулы-1» составляет €1 млн, €750000 для мировых первенств (WRC, чемпионат мира по ралли-рейдам, WEC, чемпионат мира по ралли-кроссу и «Формула Е»), и €500000 для остальных серий.

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