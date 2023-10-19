ФИА решила увеличить максимальный размер денежного штрафа для «Формулы-1» с €250000 до €1 млн

Теги ФИА ралли-рейды чемпионат мира по ралли Формула-1 регламент Формула E Ралли-кросс WRC Авто

ФИА увеличила максимальный размер денежного штрафа для «Ф-1» до €1 млн.

Согласно заявлению ФИА, по итогам изменений, внесенных в регламент через поправки в Международном спортивном кодексе, который применяется для всех соревнований под эгидой Федерации.

Ранее максимальная сумма штрафа, которую можно было взыскать с участника соревнований, составляла €250000.

Теперь же максимальный размер денежного штрафа для «Формулы-1» составляет €1 млн, €750000 для мировых первенств (WRC, чемпионат мира по ралли-рейдам, WEC, чемпионат мира по ралли-кроссу и «Формула Е»), и €500000 для остальных серий.

Миллиардера не пустили в «Ф-1» – и у него бугурт: цены на команды слишком высокие, конкуренты – странные и слабее его планов

7 комментариев

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Alex Legend
Миллионеры штрафуют миллионеров, как будто это что-то поменяет
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Mohnatiy
Это что же такое сотворить нужно будет для такого штрафа?
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Gonshic
ну вот и нашли не достающие денежки в бюджет ФИА )))
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GODZILLA
Штрафы крутятся, лавеха мутится))))
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Jan Vorontsov
Ответ Mohnatiy
Это что же такое сотворить нужно будет для такого штрафа?
Зависит от того, насколько большой будет дыра в бюджете ФИА, возможно просто существовать.
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