Ферстаппен повторил рекорд «Ф-1» по победам за сезон, установленный им в 2022-м

Теги Михаэль Шумахер Гран-при США Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял первое место по итогам Гран-при США.

Победа стала для трехкратного чемпиона мира 15-й в 2023 году – это повторение рекорда «Формулы-1». Достижение было также установлено Максом в прошлом сезоне.

До 2022 года рекорд принадлежал Михаэлю Шумахеру и Себастьяну Феттелю (13 побед в 2004-м и 2013-м, соответственно).

Гран-при США-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Норрис – 3-й

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15 комментариев

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Мадина Уйгурова
Феноменальная машина и отличный пилот, идеальный дуэт получился. Пока получается надо ставить рекорды и занимать свое место в истории.
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Dino Mariani
Макс конечно молодец, но Эдриан гений
+6
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kotopandych
Ответ Квадратное личико
Комментарий удален пользователем
Потому и позорный, что на самовозе, который ближайшим конкурентам круги привозил, и близко похожего добиться не смог.
+7
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+5
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kotopandych
Ответ United_LP
2 года ф1 в одно место
Наоборот. Увидели два легендарных сезона в исполнении отличного гонщика.
+4
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Lansm
Макс берёт за счёт таланта
хэмилтон брал за счёт самовозки
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Мурад Гамидов
Ответ Квадратное личико
Комментарий удален пользователем
Просто невероятная логика,. Т.е. тот факт что Льюис имея в своём распоряжении доминирующий болид в 5 сезонах из 8 проведенных за Мерседес, не смог одержать больше 11 побед, используется как упрёк в сторону Ферса, я правильно понимаю?
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Donbass
Ответ Lansm
Макс берёт за счёт таланта хэмилтон брал за счёт самовозки
А сейчас Лью взял второе место также за счёт "самовозки"? ЛОЛ
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Квадратное личико
Комментарий удален пользователем
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Вальдано
Ну, Хэмилтону кровь из носу ещё нужна хотя бы одна победа в сезоне. Чтобы обойти Шумахера. Он уже подбирается ..
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