Ферстаппен повторил рекорд «Ф-1» по победам за сезон, установленный им в 2022-м

Гонщик « » занял первое место по итогам Гран-при США.

Победа стала для трехкратного чемпиона мира 15-й в 2023 году – это повторение рекорда «Формулы-1». Достижение было также установлено Максом в прошлом сезоне.

До 2022 года рекорд принадлежал Михаэлю Шумахеру и Себастьяну Феттелю (13 побед в 2004-м и 2013-м, соответственно).

Гран-при США-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Норрис – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram