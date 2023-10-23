Сайнс в 3-й раз поднялся на подиум благодаря дисквалификации или штрафу соперников после финиша
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс завоевал подиум после дисквалификации гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на Гран-при США.
Сайнс финишировал четвертым, однако после финиша поднялся на третью строчку в протоколе.
Подиум стал для испанца 18-м в карьере и третьим, заработанным благодаря дисквалификации или штрафу соперников после финиша.
Свой первый подиум в «Формуле-1» Сайнс завоевал на Гран-при Бразилии-2019 в составе «Макларена». Тогда третьим финишировал тот же Хэмилтон, которого впоследствии оштрафовали за столкновение с Алексом Албоном из «Ред Булл», и место Льюиса занял Карлос.
В 2021 году в Венгрии Сайнс также переместился с четвертой позиции на третью: занявший второе место пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель был дисквалифицирован из-за недостаточного количества топлива в баке.
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