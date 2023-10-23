Сайнс в 3-й раз поднялся на подиум благодаря дисквалификации или штрафу соперников после финиша

Теги Гран-при США Гран-при Венгрии Гран-при Бразилии Феррари Макларен Льюис Хэмилтон Ред Булл Себастьян Феттель Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Астон Мартин Александр Албон Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс завоевал подиум после дисквалификации гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на Гран-при США.

Сайнс финишировал четвертым, однако после финиша поднялся на третью строчку в протоколе.

Подиум стал для испанца 18-м в карьере и третьим, заработанным благодаря дисквалификации или штрафу соперников после финиша.

Свой первый подиум в «Формуле-1» Сайнс завоевал на Гран-при Бразилии-2019 в составе «Макларена». Тогда третьим финишировал тот же Хэмилтон, которого впоследствии оштрафовали за столкновение с Алексом Албоном из «Ред Булл», и место Льюиса занял Карлос.

В 2021 году в Венгрии Сайнс также переместился с четвертой позиции на третью: занявший второе место пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель был дисквалифицирован из-за недостаточного количества топлива в баке.

Хэмилтон и Леклер дисквалифицированы по итогам Гран-при США

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6 комментариев

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Башмак Нирванов
А удачливым считают Хэма, почему-то...
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Антон Якимцев
Ответ Марат Кагин
лучше быть везунчиком чем неудачником
Квят подтвердит.
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Дмитрий Кутузов
фартовый поц
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Марат Кагин
Ответ Hardi
Ххахахахаха, даже сюдьба Сайнца любит, на 15 очков оторвался, и по подиумам сравнялся. А потом все удивляються почему он выше "супер таланта"
лучше быть везунчиком чем неудачником
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Ascari
Ответ Башмак Нирванов
А удачливым считают Хэма, почему-то...
Потому что у него фартовых моментов в разы больше
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