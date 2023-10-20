Шарль Леклер о лимите штрафов в €1 млн: «Некоторые гонщики зарабатывают меньше»

Теги ФИА Феррари Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес регламент Макс Ферстаппен Шарль Леклер деньги Авто

Пилоты «Формулы-1» не поняли, зачем ФИА повысила лимит штрафов до миллиона.

Отныне максимальное денежное наказание для участников «Ф-1» составляет не 250 тысяч евро, а миллион.

«Огромная сумма. Без понятия, какие действия заслуживают штрафа в миллион евро. Некоторые гонщики зарабатывают меньше. Это большие деньги», – заявил Шарль Леклер из «Феррари».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, которого в 2021 году оштрафовали на 50 тысяч евро за касание заднего антикрыла на болиде «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, пошутил о ситуации:

«Если касание заднего крыла – это 50 тысяч, то хотелось бы знать, за что выписывают миллион».

Поделился мыслями и сам Хэмилтон:

«Думаю, в таких случаях надо хорошо подумать о том, какой месседж это посылает зрителям. Если [ФИА] будет штрафовать на миллион, то надо сделать все возможное, чтобы деньги на 100 процентов шли на благое дело.

В нашей индустрии много денег, и их более чем достаточно, чтобы улучшить доступность, многообразие, создать больше возможностей для тех, кто обычно не имеет шанса пробиться в такой спорт. Только так [ФИА] получит мои деньги».

ФИА решила увеличить максимальный размер денежного штрафа для «Формулы-1» с €250000 до €1 млн

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2 комментария

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Михаил Пивненко
Интересно мнение Ральфа Шумахера и перспектив его племянника после увеличения максимальных штрафов.
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