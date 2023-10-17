Трент, Мата и Джошуа вложились в команду «Ф-1» «Альпин»

Инвестиционная компания Otro Capital объявила о новых звездах, вложившихся в команду «Формулы-1» «Альпин».

Летом фирма объявила о покупке 24 процентов акций «Альпин» за 200 миллионов евро – в частности, со стороны голливудских актеров Райана Рейнольдса и Роба Макэлхенни.

Теперь к инвестиционной группе присоединились несколько знаменитых спортсменов: защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнолд, чемпион мира и Европы по футболу в составе сборной Испании Хуан Мата, олимпийский чемпион по боксу Энтони Джошуа, игроки «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс и Трэвис Келси (американский футбол) и победитель четырех «мейджоров» по гольфу Рори Макилрой.

Райан Рейнольдс и другие инвесторы купили 24 процента команды «Формулы-1» «Альпин» за €200 млн