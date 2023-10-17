Трент, Мата и Джошуа вложились в команду «Ф-1» «Альпин»

Теги бизнес Хуан Мата Формула-1 Рори Макилрой Энтони Джошуа Трент Александер-Арнолд деньги Патрик Махоумс Альпин Трэвис Келси Авто

Инвестиционная компания Otro Capital объявила о новых звездах, вложившихся в команду «Формулы-1» «Альпин».

Летом фирма объявила о покупке 24 процентов акций «Альпин» за 200 миллионов евро – в частности, со стороны голливудских актеров Райана Рейнольдса и Роба Макэлхенни.

Теперь к инвестиционной группе присоединились несколько знаменитых спортсменов: защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнолд, чемпион мира и Европы по футболу в составе сборной Испании Хуан Мата, олимпийский чемпион по боксу Энтони Джошуа, игроки «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс и Трэвис Келси (американский футбол) и победитель четырех «мейджоров» по гольфу Рори Макилрой.

Райан Рейнольдс и другие инвесторы купили 24 процента команды «Формулы-1» «Альпин» за €200 млн

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий