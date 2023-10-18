Карлос Сайнс: «Мы с Леклером зачастую близки по скорости. Не думаю, что в борьбе за титул это бы изменилось»
Сайнс готов бороться с Леклером за титул при наличии такого шанса.
Пилот «Феррари» уверен, что если команда построит болид, который будет способен выиграть чемпионат, то в борьбе с напарником он не будет ему уступать.
«Мы с Шарлем зачастую близки по скорости. Да, мы пока не боролись за титул, но боролись за третье место в Монце, за поул. И я не думаю, что в борьбе за титул это бы как-то изменилось. У нас было три года, чтобы натренироваться, узнать друг друга, мы относимся друг к другу с уважением.
Мы все движемся в одном направлении. Мы всегда верили в то, что способны победить, и мы никогда не сдадимся. И именно этот настрой позволяет мне утверждать, что «Феррари» – это правильное место, если ты хочешь побеждать», – рассказал Сайнс.
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