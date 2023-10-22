Президент ФИА бен Сулайем: «Когда Алонсо злой, он звонит мне и матерится. Я отвечаю, что Фернандо перебьет рэперов по использованию слова #####»

Теги ФИА Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Мохаммед бен Сулайем Авто

Президент ФИА признался, что Фернандо Алонсо часто матерится в разговорах с ним.

Мохаммед бен Сулайем сообщил, что находится в хороших отношениях с Алонсо – двукратный чемпион мира из «Астон Мартин» часто ему звонит.

«Фернандо – настоящий пример для молодых пилотов. Он был в «Формуле-1», ушел, вернулся и теперь силен как никогда. А это очень сложно, «Ф-1» – высший уровень.

Он не просто чемпион, а умный гонщик. Не говорю, что другие не такие, но Фернандо – по-настоящему умный чемпион, и это здорово для нашего спорта.

Когда он злой, то звонит мне: «Босс! Президент!» А потом матерится. Я жду, пока он закончит, отвечаю: «Невероятно, Фернандо, ты перебьешь рэперов по использованию слова [#####]». И он смеется.

Но все мы гонщики, и я понимаю разочарование. Он действительно многое привносит в наш спорт. Он говорит, у него есть идеи, и он невероятно многое дает «Ф-1». Дело не только в скорости и прогрессе команды, которые невозможно отрицать», – заявил менеджер.

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3 комментария

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Дмитрий Дудников
Похоже бен Сулайему звонит Великий Алонсо.
+19
0
+19
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flegmatichen
Скажите кто-нибудь уже президенту, что концепция поменялась. Прогресс команды закончился, и Фернандо сосредоточился на регрессе.
+4
0
+4
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