Норрис – 3-й в рейтинге лучших гонщиков последнего цикла «Ф-1» от Motorsport Week, Алонсо выше Расселла, Хэмилтон – 6-й
Издание Motorsport Week выделило десятку лучших пилотов последнего цикла технического регламента «Формулы-1» (2022-2025 годы).
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, взявший три титула за этот период, стал первым, второе место досталось пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру, третье – новому чемпиону Ландо Норрису из «Макларена».
Лидер «Астон Мартин» Фернандо Алонсо остановился в шаге от топ-3, опередив Джорджа Расселла («Мерседес») и Льюиса Хэмилтона («Мерседес» / «Феррари»).
Лучшие гонщики «Формулы-1» 2022-2025 годов (Motorsport Week)
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Шарль Леклер («Феррари»)
3. Ландо Норрис («Макларен»)
4. Фернандо Алонсо («Альпин» / «Астон Мартин»)
5. Джордж Расселл («Мерседес»)
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес» / «Феррари»)
7. Карлос Сайнс («Феррари» / «Уильямс»)
8. Оскар Пиастри («Макларен»)
9. Пьер Гасли («Альфа Таури» / «Альпин»)
10. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин» / «Хаас» / «Заубер»)
Палоу – 3-й в списке лучших гонщиков 2025-го от Autosport, Ожье – 4-й, Норрис – 6-й, Кубица – 8-й, Хэмилтон – 47-й
Ферстаппен, Расселл, Норрис – лучшие гонщики 2025 года по версии Sky Sports, Пиастри на равных с Леклером