Гельмут Марко: «Мне решать, когда и как уходить из «Ред Булл», а не Хорнеру»

Гельмут Марко отреагировал на слухи об уходе из «Ред Булл».

Сообщалось, что руководитель «Ред Булл» стремится выдавить консультанта из компании. Марко заявил, что его контракт действует до конца 2024 года, однако не стал опровергать информацию о конфликте между ним и Хорнером.

– Как у вас дела?

– Хорошо! Несмотря на предположения. Вынужден разочаровать, как бы это сказать, пессимистов-провозвестников.

– Как можете объяснить большое количество слухов по поводу вашего будущего?

– Без понятия.

– Предполагается, что на этой неделе пройдет собрание руководителей, где решится ваше будущее. Когда и где оно должно состояться?

– Никакого собрания на этой неделе нет. У меня контракт до конца следующего года. Когда и как я уйду, решать мне по его истечении, а не, к примеру, господину Хорнеру.

– Какова реальная ситуация с якобы борьбой за власть между вами и боссом команды «Ред Булл» Кристианом Хорнером?

– Появление нового менеджмента [после смерти основателя «Ред Булл» ] означает, что все поменялось. Люди стремятся переопределить свои полномочия.

– Еще одна сторона противостояния предположительно касается Юки Цуноды. Его должны заменить в составе « », несмотря на соглашение до конца 2024 года. Вы якобы против, так как это испортит отношения с японским поставщиком команды – «Хондой». Правда ли это?

– Все это домыслы. Те же, что и о . Никакого ультиматума Пересу нет. Думаю, мы слишком много побеждаем, и появляются невероятные вещи. Надо больше ценить выступления , они выдающиеся.

Хорнер пытается выдавить Марко из руководства гоночной компании «Ред Булл» (Globo)

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