Гельмут Марко: «Мне решать, когда и как уходить из «Ред Булл», а не Хорнеру»

Теги Хонда Кристиан Хорнер Ред Булл Альфа Таури Дитрих Матешиц Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Гельмут Марко отреагировал на слухи об уходе из «Ред Булл».

Сообщалось, что руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер стремится выдавить консультанта из компании. Марко заявил, что его контракт действует до конца 2024 года, однако не стал опровергать информацию о конфликте между ним и Хорнером.

– Как у вас дела?

– Хорошо! Несмотря на предположения. Вынужден разочаровать, как бы это сказать, пессимистов-провозвестников.

– Как можете объяснить большое количество слухов по поводу вашего будущего?

– Без понятия.

– Предполагается, что на этой неделе пройдет собрание руководителей, где решится ваше будущее. Когда и где оно должно состояться?

– Никакого собрания на этой неделе нет. У меня контракт до конца следующего года. Когда и как я уйду, решать мне по его истечении, а не, к примеру, господину Хорнеру.

– Какова реальная ситуация с якобы борьбой за власть между вами и боссом команды «Ред Булл» Кристианом Хорнером?

– Появление нового менеджмента [после смерти основателя «Ред Булл» Дитриха Матешица] означает, что все поменялось. Люди стремятся переопределить свои полномочия.

– Еще одна сторона противостояния предположительно касается Юки Цуноды. Его должны заменить в составе «Альфа Таури», несмотря на соглашение до конца 2024 года. Вы якобы против, так как это испортит отношения с японским поставщиком команды – «Хондой». Правда ли это?

– Все это домыслы. Те же, что и о Пересе. Никакого ультиматума Пересу нет. Думаю, мы слишком много побеждаем, и появляются невероятные вещи. Надо больше ценить выступления Макса Ферстаппена, они выдающиеся.

Хорнер пытается выдавить Марко из руководства гоночной компании «Ред Булл» (Globo)

«Ферстаппен не согласится с отставкой Марко и скорее предпочтет уход Хорнера». Ральф Шумахер – о возможном конфликте в руководстве «Ред Булл»

7 комментариев

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Norvezhets2m
О, нормальный батл намечается! За Хорнера!
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Brigande
Ему про одно , а он опять про своего Ферстаппена , ну реально поплыл дед . Неудивительно почему Макс будет против его отставки , потому что такое лобби одного гонщика не снилось ни Алонсо с Флавио , ни Хэмильтону с Деннисом , ни другим чемпионам мира .Разве что Феттеля так же опекали и целовали во все места не смотря на косяки , и делал это как не удивительно все тот же человек )
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MP423
Даже при самом печальном развитиии событий РБ без Марко обойдется (хотя, при всей токсичности доктора, он этого явно не заслуживает). Но источником всех этих "флуктуаций" наверняка является руководство корпорации. И это не здорово.
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AVKU
Не ему ли знать, как можно поступить с контрактом. Выбирая между ним и Хорнером, преимущество очевидно у руководителя команды, а не 80-летнего советника. И конфликт явно в горячей стадии, раз его комментируют стороны в прессе.
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FaithDevotion
Ответ Brigande
Ему про одно , а он опять про своего Ферстаппена , ну реально поплыл дед . Неудивительно почему Макс будет против его отставки , потому что такое лобби одного гонщика не снилось ни Алонсо с Флавио , ни Хэмильтону с Деннисом , ни другим чемпионам мира .Разве что Феттеля так же опекали и целовали во все места не смотря на косяки , и делал это как не удивительно все тот же человек )
Пфф, Тотоха хлеще отжигал. Марко ещё скромничает, хоть и смешно это читать)
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Bzz Pvz
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Гельмуту в политику нужно было идти
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irs118return
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без дохтура не интересно будет , такой тип обязательно нужен в ф1!👌
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