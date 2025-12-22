Оливер Минцлафф о том, что Ферстаппен – босс «Ред Булл»: «Ерунда, босс только один – та самая банка напитка. Макс – не дива»

Минцлафф отрицает, что Ферстаппен является реальным начальником в «Ред Булл».

Исполнительный директор «Ред Булл» Оливер Минцлафф отреагировал на мнение о том, что Макс Ферстаппен является фактическим боссом команды «Формулы-1» и может делать все, что пожелает.

«Это ерунда. Могу сказать, что все наши договоренности абсолютно прозрачны, и он ни разу не обратился ко мне с какой-либо просьбой. То же касается его менеджера и отца. Макс ясно выражает свои желания, и это нормально – он лучший гонщик в мире.

Но у нас только один босс – та самая банка напитка. Макс – отличный парень, не дива. Повторюсь, уверен, что он останется с нами навсегда. И даже когда завершит карьеру – надеюсь, не очень скоро – то начнет работать в команде на другой должности, хотелось бы верить. Его знания и чувство болида – нечто особенное, и он может консультировать инженеров на очень высоком уровне. Это делает его уникальным», – сказал Оливер.

