MotoGP. Спринт на Гран-при Австралии отменили из-за сильного дождя и ветра

Теги чемпионат мира MotoGP Moto2 Гран-при Австралии MotoGP Авто

Гонщики MotoGP досрочно завершили уик-энд на острове Филлипа.

Основную гонку Гран-при Австралии перенесли на субботу, а спринт – на воскресенье из-за опасений, связанных с погодой.

Утром 22 октября был проведен разогрев MotoGP, однако затем дождь и ветер усилились. Гонку Moto2 остановили красными флагами после девяти из 22 кругов. После встречи представителей промоутера «Дорна» и команд было принято решение отменить спринт премьер-класса.

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MotoGP. Главная гонка Гран-при Австралии перенесена на субботу из-за сильного ветра

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1 комментарий

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Luca di Montezemolo
Ну хоть гонку провели вчера, дуракам из ф1 надо учиться как гибко менять расписание.
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